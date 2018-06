Fortnite: Epic Games entfernt Hakenkreuz

Das sollte so nicht passieren: Spieler entdecken in „Fortnite“ zufällig ein Hakenkreuz. Der Entwickler Epic Games reagiert schnell und will es entfernen.

Im beliebten Videospiel „Fortnite“ können die Spieler und Spielerinnen Materialien verwenden, um sich zum Beispiel zu schützen – oder auch einfach eine Tanzfläche zu bauen. Als der Reddit-User EuBestCityEu und seine Teamkollegen genau das tun wollten, nahmen sie dazu einige Metallplatten und editieren ihre Form. Plötzlich erschien in der Mitte ein Hakenkreuz. Der Entwickler Epic Games müsse das erklären, schrieb der User daraufhin.

Ein Mitarbeiter von Epic Games antwortete rasch: Das sei unbeabsichtigt gewesen und werde so schnell wie möglich behoben. Gegenüber „The Verge“ sagte ein Vertreter von Epic Games anschließend, dass das Symbol nächste Woche anders aussehen werde.

„Fortnite“ und vor allem der beliebte Battle-Royal-Modus haben mehr als hundert Millionen Spieler. Epic Games hat für 2019 eine Weltmeisterschaft angekündigt.

Von asu/RND