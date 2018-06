Telekom: Jeden Monat zwei Millionen Hinweise auf Hackerangriffe

Seit vergangenem Jahr hat die Telekom eine eigene Abteilung zur Abwehr von Cyber-Angriffen. Die Digital-Experten haben viel zu tun: Jeden Monat registriert der Konzern zwei Millionen Hacker-Attacken auf ihre Kunden.

Die Telekom registriert jeden Monat rund zwei Millionen Hinweise auf Cyber-Angriffe bei ihren Kunden. Dabei handelt es sich unter anderem um Versuche, sich in das Kundennetz zu hacken und von dort weitere Angriffe zu unternehmen, sagte der Leiter für Cyberabwehr und Lagewesen bei der Telekom, Rüdiger Peusquens, am Donnerstag in Bonn. Per Brief würden die betroffenen Nutzer unterrichtet und über Möglichkeiten informiert, sich zu schützen. Seit Anfang 2017 unterhält der Konzern eine eigene Abteilung zur Abwehr von Cyber-Angriffen. 1400 IT-Sicherheitsexperten untersuchen Angriffe und entwickeln Produkte und Dienstleistungen zur Abwehr.

Auch der Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, sieht eine steigende Gefahr von Cyberangriffen – vor allem aus Russland, China und dem Iran. Deutschland müsse deshalb entsprechende Sicherheitsmaßnahmen treffen.

55 Milliarden Euro Schaden durch Hacker

Zahlen des IT-Branchenverbands Bitkom zufolge richtete IT-gestützte Kriminalität in Deutschland im vergangenen Jahr einen Schaden von rund 55 Milliarden Euro an – Tendenz steigend. 13 Milliarden Euro betrug demnach der Schaden, der auf deutsche Unternehmen entfiel.

Die Branchenleitmesse für zivile Sicherheit, die Security Essen, legt in diesem Jahr deshalb einen Schwerpunkt auf das Thema Cyberkriminalität. Sie stellt dem Aspekt eine ganze Halle zur Verfügung und veranstaltet dazu eine Konferenz mit Fachleuten, teilte sie am Donnerstag mit. Die Sicherheitsmesse läuft vom 25. bis zum 28. September in Essen.

