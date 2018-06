Zur Fußball-WM: Fake-Gewinnspiel auf WhatsApp lockt mit Tickets

Noch schnell Tickets für das WM-Finale ergattern? Eine WhatsApp-Nachricht, die gerade herumgeht, verspricht tolle Gewinne. Dabei handelt es sich aber um einen Fake.

Nein, Adidas verschenkt keine WM-Tickets für das Finale und auch keine Schuhe oder Trikots. Eine entsprechend WhatsApp-Nachricht, die gerade die Runde macht, ist eine Täuschung, wie der Verein Mimikama warnt. Auch wenn die Nachricht von einem bekannten Kontakt kommt, sollte man den Link darin nicht antippen.

Fake Gewinnspiel

Denn dahinter, erklärt Mimikama, steckt ein Fake-Gewinnspiel: Man wird immer als Gewinner auserkoren, soll dann aber persönlicher Daten angeben und das Spiel mit weiteren Kontakten per WhatsApp teilen.

Die Masche ist nichts neues, in der Vergangenheit wurde auch schon mit Angeboten andere Firmen geködert. Doch Adidas und Co haben damit nichts zu tun. Also besser Finger weg und nicht weiter verbreiten.

Von asu/RND