Kontaktloses Bezahlen: Google Pay startet in Deutschland

Einfach das Smartphone ans Terminal halten – und fertig. So einfach soll das Bezahlen mit Google Pay sein. Google startet den kontaktlosen Bezahldienst jetzt auch in Deutschland.

Google bringt seinen Smartphone-Bezahldienst nach Deutschland. Mit Google Pay kann man in Geschäften kontaktlos einkaufen und Online-Käufe bezahlen. Google kommt damit in Deutschland Apple zuvor.

So funktioniert Google Pay im Geschäft

Um Google Pay in einem Geschäft nutzen zu können, braucht man eine Kredit- oder Debitkarte. Man kann die Karte entweder abfotografieren oder die Daten manuell in die App eingeben, erklärt Google. In den Geschäften muss man das entsperrte Smartphone dann nur noch an ein Terminal halten – die App selbst muss nicht geöffnet sein.

Damit das funktioniert, muss das Smartphone einen NFC-Chip und das Android-Betriebssystem haben. Und natürlich müssen die Kassen das kontaktlose Zahlen auch unterstützen – ein großer Teil der Terminals in Deutschland wurde bereits entsprechend umgerüstet.

Neben den Bankkarten soll man auch Kunden- und Geschenkkarten bei Google Pay speichern können.

Lidl, Kaufland und Media Markt sind dabei

Google Pay arbeitet unter anderem mit Mastercard, Visa, Comdirect und der Commerzbank zusammen. Dazu kommen die Online-Banken N26 und Boon. Zu den Geschäften, die Google Pay akzeptieren, gehören in Deutschland unter anderem Kaufland, Lidl, McDonalds, Media Markt, Saturn und Aldi Süd. Teilnehmende Apps und Webseiten sind zum Beispiel Flixbus oder auch deliveroo.

Google überholt mit dem Start den Konkurrenten Apple auf dem deutschen Markt. Der iPhone-Konzern hat seit Herbst 2014 ein ähnlich funktionierendes Bezahlsystem für seine Telefone und Computer-Uhren, das schrittweise auch in europäischen Ländern eingeführt wird. Die NFC-Schnittstelle der iPhones ist bisher nur für Apple Pay zugänglich.

Von asu/dpa/RND