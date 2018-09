Jetzt live: Apple Smartwatch kann EKG erstellen

„One more thing“ oder doch nur kleine Neuerungen? Am Mittwochabend ab 19 Uhr präsentiert Apple unter dem Motto „Gather Round“ neue Hardware. Verfolgen Sie die Apple Keynote im Liveblog.

Apple lädt zur September-Keynote ein und das heißt: neue iPhones. Denn bei dem jährlichen Event präsentiert der Konzern traditionell Hardware-Neuerungen. Das Motto in diesem Jahr lautet „Gather round“ – also „Zusammenkommen“. Große Überraschungen oder technische Sensationen werden allgemein nicht erwartet – aber vielleicht zaubert Apple ja doch noch „one more thing“ aus dem Hut. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Liveblog.

19.45 Uhr: iPhone XS und iPhone XS Max

Phil Schiller präsentiert das iPhone XS (gesprochen: Ten S). Die Farben: Gold, Silber und Space Grey. Es kommt in zwei Größen einmal mit 5,8 und einmal mit 6,5 Zoll Bildschirm – das ist dann das iPhone XS Max. Beide haben OLED-Bildschirme.

19.40 Uhr: Apple Watch ab dem 21. September im Handel

Die Series 4 wird es in Silber, Gold und Space Grey geben. Ab dem 21. September wird es die Apple Watch Series im Handel geben, Vorbestellung ab dem 14. September. Preise: 399 Dollar, beziehungsweise 499 Dollar.

Die Apple Watch kann ein EKG erstellen

Die Apple Watch kann nun auch Stürze erkennen und dann Hilfe alarmieren. Auch um das Herz kümmert sich die Apple Watch: Wenn man der Finger auf die Krone liegt, kann die Smartwatch ein EKG erstellen. In den USA sollen die Funktion schon dieses Jahr verfügbar sein, eine Zulassung der FDA (Food and Drug Administration) hat sie schon. Die Smartwatch kann außerdem erkennen, wenn der Herzschlag niedrig oder der Herzrhythmus gestört scheint.

Apple Watch soll auf das „next level“

Los geht es mit der Apple Watch. Jeff Williams, der Apple-COO stellt die Neuerungen vor. Die Apple Watch Series 4 wurde neu designt: 30 Prozent größere Bildschirme, sie ist auch dünner. Die Lautsprecher sind lauter.

Tim Cook schaut auf Vergangenheit zurück

Tim Cook schaut auf die Apple-Geschichte zurück: Die Apple Stores hätten die mehr als 500 Millionen Besucher im Jahr haben. Bald werden zwei Milliarden iOS Geräte ausgeliefert sein.

Das Event beginnt

Das Event beginnt mit einem Video. Zu der Musik von „Mission Impossible“ lässt sich eine Apple-Mitarbeiterin von Siri den Weg zum Steve Jobs Theater weisen. Dabei hat sie einen silbernen Koffer – drin ist der „Clicker“. Tim Cook betritt die Bühne.

Der Livestream ist onAir

Im Vorprogramm läuft Musik, zum Beispiel „Believer“ von Imagine Dragons.

iPhone XS, XS Max und XR

Die Namen der neuen iPhones sind wohl schon bekannt. Wie unter anderem The Verge schreibt, hat Apple selbst die Namen auf der eigenen Seite geleakt: Sie sollen iPhone XS, XS Max und XR heißen.

Der Livestream zum Apple Event

Apple überträgt die Keynote aus dem Steve Jobs Theater ab 19 Uhr live. Am besten schaue man ihn sich auf einem iPhone, iPad oder iPod Touch oder Mac mit neuerem Betriebssystem an, rät Apple. Allerdings kann man den Livestream auch mit einem PC, der Windows 10 und Microsoft Edge hat, sehen. Auch mit neuen Versionen von Chrome oder Firefox sollte es funktionieren.

Apple überträgt die Keynote auf Twitter

Zum ersten Mal wird Apple das Event außerdem wohl auch auf Twitter zeigen. Das bestätigte Apple gegenüber TechCrunch.

Gerüchte und Vermutungen zum neuen iPhone XS

Sicher ist: Apple wird die nächste iPhone-Generation vorstellen. Gerüchten und Berichten zufolge soll sie in drei Versionen auf den Markt kommen, die alle das Design des iPhone X übernehmen. Die Neuauflage des iPhone X wird demnach iPhone XS heißen, eine größere Version und ein Nachfolger des iPhone 8 sind außerdem geplant.

Welche Neuerungen Apple bei den Apple Watches und den Mac-Computern verkünden könnte, können Sie hier nachlesen.

Samsung, Google, Huawei: Was macht die Konkurrenz?

Samsung hat im August das Galaxy Note 9 präsentiert und auf den Markt gebracht. Die neue Smartwatch heißt nicht mehr Gear, sondern Galaxy Watch. Der Nachfolger des Galaxy 9 wird wahrscheinlich 2019 präsentiert. Außerdem bestätigte Samsung vor Kurzem, dass man noch 2018 Details zu einem faltbares Smartphone präsentieren wolle.

Google wird wahrscheinlich am 9. Oktober die neue Generation der Pixel-Smartphones präsentieren. Schon im vergangenen Jahr hatte Google die neuen Pixel-Smartphones im Oktober vorgestellt.

Am 16. Oktober will Huawei die Mate-20-Serie in London der Öffentlichkeit präsentieren.

Rückblick auf die Entwicklerkonferenz WWDC 2018

Auf der Entwicklerkonferenz WWDC im Juni hat Apple bereits vorgestellt, welche neuen Funktionen die Apple-Geräte bekommen. So soll zum Beispiel Siri besser mitdenken, die Nutzer mehr Aufgaben direkt mit der Apple Watch erledigen können. Beim nächsten iOS setzt Apple auch einen Schwerpunkt auf die „erweiterte Realität“ (Augmented Reality, AR). Das Betriebssystem soll außerdem iPhones und iPads schneller machen.

