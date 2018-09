Schummelvorwürfe: ZDF gibt Fehler bei „Fernsehgarten“-Gewinnspiel zu

Wegen schwerer Schummelvorwürfen stand „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel in der Kritik. Jetzt reagierte das ZDF und änderte nachträglich den Sieger eines Gewinnspiels.

Das ZDF hat einen Fehler bei einem Gewinnspiel im „ZDF-Fernsehgarten“ eingeräumt. Wie der Sender am Mittwoch mitteilte, hat nun die eigentliche Gewinnerin den Preis – ein Auto im Wert von 40.000 Euro – zugesprochen bekommen. Nach der Sendung von vergangenem Sonntag hatten sich zahlreiche Zuschauer unter anderem auf Facebook über die Moderatorin Andrea Kiewel beklagt. Der Sender hatte die Schummelvorwürfe zwei Tage lang geprüft.

Wie der Sender nun bestätigte, hat Moderatorin Kiewel den Sieger nicht korrekt ermittelt. Sie habe „den eigentlichen Punktestand von 9:6 versehentlich als 6:6 abgelesen“. Auch die daraufhin gestellte Stichfrage hätte entsprechend nicht gestellt werden dürfen. In der Mittagsshow hatten zwei Kandidaten um ein Auto gespielt. Der spätere Verlierer, ein Mitarbeiter des ZDF, trat dabei stellvertretend für eine Zuschauerin am Telefon gegen eine Frau aus dem Publikum an.

Moderatorin Andrea Kiewel verkündete falschen Punktestand

Bei dem Gewinnspiel sollten die beiden Kandidaten ein mit Knoten versehenes Seil aus einem durchsichtigen Plastikgefäß ziehen, wie das Video in der Mediathek zeigt. Darauf war eine Kugel platziert, die dabei nicht herunterfallen durfte. Wer nach einer Minute die meisten Knoten aus dem Gefäß ziehen konnte, sollte gewinnen. Nach dem Spielende verkündete Moderatorin Kiewel den Gleichstand – beide hätten sechs Knoten herausgezogen. Zu sehen sind bei dem männlichen Kandidaten allerdings neun. Bei der anschließenden Schätzfrage hatte die Kandidatin nach dem Ende der vorgegebenen Zeit keine Antwort aufgeschrieben. Moderatorin Kiewel gewährte ihr daraufhin eine zweite Chance – und die Frau gewann.

Von RND/dpa