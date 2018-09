Chris Evans in Apple-Thrillerserie „Defending Jacob“

Chris Evans wird voraussichtlich nur noch einmal als Captain America zu sehen sein. Wie viele Hollywoodstars zieht es auch ihn zum Fernsehen. Beim geplanten Streamingdienst Apple hat er jetzt für die Thrillerserie „Defending Jacob“ unterschrieben.

Seit er im Jahr 2000 mit der Miniserie „Opposite Sex“ einen von drei Jungs an einer Mädchenschule spielte, ist Chris Evans schon in viele Rollen geschlüpft. Verbunden wird er vom Publikum aber vor allem mit der Marvel-Comicfigur des Captain America – dem Supersoldaten mit seinem Sternenschild in den amerikanischen Nationalfarben. Den „First Avenger“ spielte er seit 2011 in acht Marvel-Filmen (ein kleiner Gastauftritt in „Ant Man“ eingerechnet).

Chris Evans geht mit „Defending Jacob“ zurück zu den Anfängen

Eine gewisse Übermüdung scheint bei Chris Evans eingetreten, mehrfach hat er sich geäußert, nicht mehr endlos den Comic-Heros geben zu wollen. Den laufenden Vertrag habe er so gut wie erfüllt, verriet er jüngst der „New York Times“. „Man möchte den Zug verlassen, ehe sie einen herunterwerfen“, führte er aus. Und so scheint er nach neuen Ufern Ausschau zu halten, und sich – wie viele Kino-Hollywoodianer – im TV-Geschäft tummeln zu wollen. Für Evans ist es sogar eine Rückkehr zu den Anfängen.

Für den geplanten Streamingdienst von Apple will Chris Evans in einer Miniserie mitspielen. „Defending Jacob“ ist ein Thriller nach dem Roman „Verschwiegen“ von William Landay. Darin wird ein 13-jähriger Junge erstochen aufgefunden, Der Anwalt Andy Barber (Chris Evans) muss erleben, dass sein 14-jähriger Sohn Jacob den Mord begangen haben soll.

Barber übernimmt die Verteidigung des Sohnes, die Familie scheint unter der psychischen Belastung durch den Prozess zusammenzubrechen. Und dann erfährt Barber Dinge, die ihn an seinem geliebten Jungen zweifeln lassen. Chris Evans ist auch Produzent der Serie. Verantwortlicher Showrunner ist Mark Bomback, einer der Autoren des zweiten und dritten Teils der neuen „Planert der Affen“-Filmtrilogie.

Chris Evans bleibt dem Kino in Thrillern und Horrorfilmen erhalten

Schon seit geraumer Zeit sammelt Apple laut „New York Times“ Rechte an vielversprechenden TV-Serien, darunter Steven Spielbergs „Amazing Stories“, eine Dramaserie mit Jennifer Anniston und eine Show mit Oprah Winfrey. Budget: Eine Milliarde Dollar.

Dem Kino bleibt Chris Evans freilich noch erhalten. In „The Red Sea Diving Resort“, einem Thriller über die „Operation Moses“, die Verbringung hungerkranker jüdischer Äthiopier nach Israel im Jahre 1981, wirkt der Schauspieler ebenso mit wie in Ruben Fleischers „Jekyll“, wo er den einzigen Nachfahren des legendären Dr. Jekyll (und Mr. Hyde) spielt.

Für 2020 ist dann der Horrorfilm „The Devil All The Time“ geplant und noch ohne Startjahr ist Neill Blomkamps Thriller „Greenland“, für den die Vorproduktion läuft. Einmal wird Chris Evans aber doch noch den „Cap“ spielen – im noch titellosen vierten „Avengers“-Film, der in Deutschland am 25. April startet. Gespannt sind alle Marvelianer, wie es weitergeht: Im dritten Film der Reihe lösten sich viele Superhelden in Asche auf.

