Klum machts jetzt alleine – Aus für GNTM-Jury

Es ist das Aus für Thomas Hayo und Michael Michalsky in der Jury von „German’s Next Topmodel“. Nach Medienberichten wird es aber keine neuen festen Jury-Kollegen für Model Heidi Klum geben.

Seit der sechsten Staffel ist Thomas Hayo (49) fester Bestandteil der „Germany’s Next Topmodel“-Jury gewesen. Jetzt das Aus für ihn und seinen Kollegen Michael Michalsky (51), der immerhin auch schon seit immerhin drei Staffeln dabei ist.

Noch ist nicht offiziell bekannt, wer auf die beiden Männer in der Jury folgen wird. Es deutet sich aber eine Überraschung und ein Novum an: Die 14. Runde der Casting-Show für Nachwuchsmodel wird nur mit Heidi Klum als festes Jury-Mitglied stattfinden. Erstmals wird sie niemanden an ihrer Seite haben, der die Show von Anfang bis Ende als Co-Juror begleitet. Das berichtet Bild.de.

Klum-Freund Tom soll unterstützen

Alleine wird Klum deswegen aber nicht darüber entscheiden, wer am Ende „Germany’s Next Tobmodel“ wird. Immer wieder wird sie während der Sendung Gast-Juroren zu sich einladen. Unter ihnen soll dann auch wieder Thomas Hayo sein, aber auch Klums Lebensgefährte Tom Kaulitz (29) mit seinem Bruder Bill.

Die 14. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ startet im Frühjahr 2019.

Von fw/RND