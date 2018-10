Spiele-Streaming: Google startet Test mit „Assassin’s Creed Odyssey“

Googles „Project Streaming“ soll die Grenzen der modernen Streaming-Technologie ausreizen. Erster Test: ein kostenloser „Assassin’s Creed Odyssey“-Stream.

Google will die Grenzen der heutigen Streaming-Technologie ausreizen und ein technisch anspruchsvolles Videogame in hoher Qualität aus dem Netz spielen lassen. Dafür sei in Zusammenarbeit mit dem Anbieter Ubisoft das neue Spiel „Assassin’s Creed Odyssey“ ausgesucht worden, teilte Google am späten Montag mit. Im Rahmen des Tests von „Project Stream“ sollen ausgewählte Nutzer in den USA es vom 5. Oktober an kostenlos im Chrome-Webbrowser spielen können.

Ein komplexes Spiel über eine Internet-Verbindung laufen zu lassen, sei eine große technische Herausforderung, betonte Google. Unter anderem dürfe die Reaktionszeit Millisekunden nicht überschreiten und es sei kein Qualitätsverlust bei der Grafik zulässig. Interessenten, die sich als Teilnehmer bewerben wollen, sollten eine 25 Megabit pro Sekunde schnelle Internet-Leitung haben, betonte Google.

Google ist nicht alleine im Streaming-Geschäft

Unter anderem der Playstation-Hersteller Sony bietet bereits Videospiele-Streaming an, die Games werde aber in geringerer Auflösung als bei einem von einer Disc laufenden Spiel ausgegeben und die Bildqualität kann schwanken. Sony setzt mit 5 Megabit pro Sekunde auch eine deutlich geringere Bandbreite der Internet-Verbindung voraus als Google bei seinem Test.

Von dpa/RND