„Wo ist mein Kind?“: Diesen Vermisstenfällen widmet sich das „Aktenzeichen XY“-Spezial

In „Aktenzeichen XY…ungelöst“ suchen Moderator Rudi Cerne und Angehörige am 10. Oktober mit Hilfe der Öffentlichkeit nach vermissten Kindern und Jugendlichen. Am Mittwoch geht es unter anderen um die Fälle von Leonie Gritzka, Georgine Krüger und Andreas Dünkler.

Für Eltern gibt es kaum eine schlimmere Vorstellung: Ohne Vorwarnung und ohne jede Spur verschwindet plötzlich ein Kind auf dem Nachhauseweg. Trotz aller Bemühungen der Behörden und öffentlicher Fahndungen gibt es oft keine Erklärung und keine Hinweise auf den Verbleib der Vermissten.

Diesen Schicksalen widmet sich an diesem Mittwochabend ein „Aktenzeichen XY…ungelöst“-Spezial. Zum neunten Mal bittet Moderator Rudi Cerne gemeinsam mit betroffenen Familien und Freunden die Fernsehzuschauer um Mithilfe. Unter anderem werden ab 20.15 Uhr die folgenden drei Fälle noch einmal erzählt:

Leonie Gritzka aus Remscheid wurde zuletzt im Supermarkt gesehen

Seit dem 23. Juli 2016 wird die 15-jährige Leonie Gritzka vermisst. Gegen 16 Uhr verließ sie an diesem Nachmittag ihre Wohnung in Remscheid. Wohin die Schülerin wollte, ist nicht bekannt. Möglicherweise wurde sie von ihrem unbekannten Freund abgeholt, der fast doppelt so alt sein soll. Am 2. September 2016 wurde Leonie das letzte Mal in einem Supermarkt in Hückeswagen gesehen – danach verliert sich ihre Spur.

Georgine Krüger wird seit mehr als zwölf Jahren vermisst

Auf dem kurzen Weg vom Bus nach Hause verschwand im September 2006 die damals 14-jährige Georgine Krüger in Berlin-Moabit. Bis heute gibt es laut Polizei kein Lebenszeichen der Schülerin. Im April 2018 durchsuchten die Ermittler erneut ein Waldstück nahe Brieslang im Havelland. Doch auch dabei ergaben sich keine neuen Spuren. In der „Aktenzeichen-XY“-Sendung am Mittwoch wenden sich die Mordkommission und Georgines Mutter an die Öffentlichkeit.

Jurastudent Andreas Dünkler verschwindet in Hamburg

Der Hamburger Ermittler Volker Quast stellt in der Spezial-Sendung den Fall des vermissten Andreas Dünkler vor. Der damals 29-Jährige verschwand am 18. Februar 1997 nach einem abgesagten Zweitligaspiel zwischen dem FC St. Pauli und dem VfL Bochum. Dünkler und drei Freunde besuchten stattdessen einen Irish Pub in der Altstadt. Gegen 22 Uhr trat der Vermisste den Heimweg an. Zuletzt wurde der Jurastudent am Hauptbahnhof am Bahnsteig der U1 gesehen. Später wurde Dünklers Ausweis im schleswig-holsteinischen Brokdorf in Höhe des Schwimmbades gefunden. Die Polizei geht mittlerweile von einem Tötungsdelikt aus.

Aktuelle Sendetermine zu „Aktenzeichen XY…ungelöst“

Während der Sendung und danach haben Zuschauer die Möglichkeit, Hinweise an das Fernsehstudio zu richten. Am 10. Oktober 2018 läuft „Aktenzeichen XY…ungelöst“ – „Wo ist mein Kind?“ ab 20.15 Uhr im ZDF.

Die nächste reguläre Sendung läuft am 24. Oktober 2018 ebenfalls ab 20.15 Uhr im ZDF. Alle aktuellen Folgen können Zuschauer in der ZDF-Mediathek nachschauen.

Von RND/Mila Krull