TV-Koch Frank Rosin will in neuer Show abnehmen

Wer viel und lecker kocht, nimmt auch schnell mal zu: Bei TV-Koch Frank Rosin sollen das 30 Kilogramm sein, die er mehr auf den Rippen hat als früher. In der neuen Show „Rosins Fettkampf“, die am 3. Januar startet, will der 52-Jährige etwas daran ändern.

In einer neuen Show will TV-Koch Frank – bekannt aus Formaten wie Formaten „Rosins Restaurants“ und „The Taste“ – abnehmen: „Rosins Fettkampf – Lecker schlank mit Frank“, soll die Sendung laut Kabel eins heißen.

Das viele Kochen sehe man dem 52-Jährigen demnach mittlerweile an: „30 Kilo hat der Gourmet zugenommen und bringt nun bei einer Größe von 1,85 Meter stolze 124 Kilogramm auf die Waage“, heißt es in der Mitteilung.

Frank Rosin will in neuer Show abnehmen

Die neue Show soll demnach ein Diät-Selbstversuch werden. Zwei Köche treten gegeneinander an – einer davon ist selbstverständlich Rosin, der andere der Essensexperte Sebastian Lege. Beide führen jeweils ein Team an, das aus Kandidaten verschiedener Gewichtsklassen besteht, die sich über mehrere Monate einer Abnehm-Challenge stellen müssen. Wer am wenigsten abnimmt, fliegt aus der Sendung. Dabei könnte – wie Kabel eins erklärt – auch Frank Rosin selbst aus seiner eigenen Sendung ausscheiden.

Gesendet werden soll die Show ab dem 3. Januar 2019 auf Kabel eins, jeweils donnerstags um 20.15 Uhr.

Von RND/hsc