„Game of Thrones“-Finale: „Wir werden eine Therapie brauchen“

Alle warten gespannt auf die achte und letzte „Game of Thrones“ Staffel, die in rund vier Monaten startet. Schauspielerin Gwendoline Christie – in der Serie Brienne von Tarth – hat nun vor dem Ende gewarnt.

Im April nächsten Jahres erscheint die finale „Game of Thrones“-Staffel, die von vielen sehnlich erwartet wird. Doch Schauspielerin Gwendoline Christie, die in der Serie die Brienne von Tarth mimt, warnt vor dem Serienende. „Du wirst eine Therapie brauchen“, sagte sie gegenüber „E!News“.

Inhalte darf sie natürlich nicht verraten und sagt daher auch nicht, ob jemand stirbt. „Ich denke, allein weil die Serie endet, wird die ganze Welt professionelle Hilfe brauchen“, sagte die 40-Jährige. Auch für sie sei es schwierig, dass die Serie bald zu Ende sei. „Das ist das Ende von etwas unglaublich Wichtigem für uns alle, und es war wirklich unglaublich, ein Teil davon zu sein“, sagt sie zu „E!News“.

Worum geht es in der letzten „Game of Thrones“-Staffel?

„Es geht darum, dass sich all diese unterschiedlichen Charaktere einem gemeinsamen Feind stellen, sich mit ihrer eigenen Vergangenheit auseinandersetzen und die Person definieren, die sie angesichts des sicheren Todes sein wollen“, erklärte „Game of Thrones“-Co-Produzent Bryan Cogman vage den Inhalt der achten und letzten Staffel.

Sie werde sehr emotional und bittersüß. „Ich denke, dass sehr geehrt wird, was Autor George R. R. Martin in der Serie angelegt hat – was diese Art von Geschichte auf den Kopf stellt.“

