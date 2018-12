„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Alle Sendetermine an Weihnachten 2018

Er ist der Kultfilm in der Vorweihnachtszeit und an den Feiertagen: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ flackert bei vielen über die Fernsehbildschirme. Nun steht fest, an welchen Terminen der Klassiker in diesem Jahr im TV läuft.

Kein Weihnachten ohne Aschenbrödel: Das Defa-Weihnachtsmärchen lief das erste Mal 1973 im Fernsehen, seitdem darf „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ im weihnachtlichen TV-Programm nicht fehlen. Nun stehen die Sendetermine für 2018 fest.

Die Fans können sich jetzt also schon einmal mit Lebkuchen, heißer Schokolade und Weihnachtsplätzchen eindecken, die Kuscheldecke auf der Couch ausbreiten und sich mit dem Filmtrailer in Stimmung bringen. Einen Vorgeschmack bietet Das Erste schon einmal am 17. November an.

24. Dezember 2018, Heiligabend

12 Uhr, Das Erste

15.05 Uhr, WDR

16.40 Uhr, NDR

18.50 Uhr, one

20.15 Uhr, rbb

25. Dezember 2018, Erster Weihnachtsfeiertag

10.25 Uhr, Das Erste

23.15 Uhr, hr

26. Dezember 2018, Zweiter Weihnachtsfeiertag

8.05 Uhr, SWR

9 Uhr, BR

9 Uhr, rbb

16 Uhr, MDR

28. Dezember 2018

19.30 Uhr, KiKA

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Ritt durch Weihnachtswunderwelt

Neue Sendetermine könnten hier hinzukommen, bestehende könnten sich aber auch noch verändern. Darauf weisen die Sender hin. Auch beim Streamingdienst Netflix soll das Weihnachtsmärchen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ in diesem Jahr zu sehen sein.

Der Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ basiert auf dem Märchen von Božena Němcová und der Aschenputtel-Geschichte der Gebrüder Grimm. Aschenbrödel erobert nach einem Katz-und-Maus-Spiel das Herz des Prinzen.

