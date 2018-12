Trixie Dörfel eskaliert: Starke TV-Parodie von Olli Dittrich

Die neue ARD-TV-Parodie „Trixie Nightmare – Der tiefe Fall der Trixie Dörfel“ von Olli Dittrich ist große Satirekunst – und entlarvt nebenbei die Mechanismen der Klatschmenagerie.

Es ist nicht gut gelaufen für Trixie Dörfel – ein ganz mieses Jahr: Verkehrsunfall, Rosenkrieg, Karriereknick. Ihre Rolle als Fernsehärztin in der Serie „Klinikparadies“ ist futsch, weil sie im Frühstücksfernsehen schwer angeschossen die Handlung der Jubiläumsfolge ausgeplaudert hat. Ihre Beziehung zu Regie-Egomane Peter Pudl (auch Olli Dittrich) ist zerbrochen: statt in seiner Villa wohnt sie nun zur Miete. Ihre Kosmetikserie enthält Schadstoffe. Und nach der Privatinsolvenz muss sie sich auch noch für den slowakischen „Playboy“ ausziehen.

Der Karriereknick einer wackeligen Diva

Nach der Hochglanz-Homestoryparodie „Trixie Wonderland“ im Vorjahr zeigt Olli Dittrich nun in der Fortsetzung „Trixie Nightmare – der tiefe Fall der Trixie Dörfel“ (Donnerstag, 22.55 Uhr, ARD) den Karriereknick einer wackeligen Diva – und entlarvt nebenbei die Mechanismen der Klatschmenagerie. Die 30-minütige Pseudoreportage ist ein charmantes Spiel mit dem parasitären Geschäftsmodell der Starmagazine.

Die heuchlerisch-lüsterne Journaille, die pathetische Diva selbst, der grummelnde Ex mitsamt jüngerer Freundin – das alles ist gerade genug Parodie, um hochkomisch zu sein, und gerade nah genug am Originalformat, um glaubwürdig zu sein. Die vorweihnachtliche TV-Perle ist eine der stärksten Folgen in Dittrichs losem TV-Parodienreigen. Als Gaststars dabei sind Stefanie Hertel, Howard Carpendale, Iris Berben, Barbara Schöneberger und Jan Josef Liefers.

Von Imre Grimm/RND