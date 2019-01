AWZ-Vorschau: So geht es ab dem 2. Januar 2019 bei „Alles was zählt“ weiter

Jede Woche wieder lädt die RTL-Daily Soap „Alles was zählt“ ein, den Intrigen und Machtkämpfen im Steincamp-Clan beizuwohnen. Mit unserer Wochenvorschau sind Sie immer informiert.

Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben GZSZ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ (AWZ) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Die erfolgreiche Daily Soap hat inzwischen die 3.000-Folgen-Marke geknackt und wird täglich weiter produziert. Passend zum Titelsong von Christina Stürmer kriegen auch die Fans der Serie „nie genug“. Belegt wird das durch die stabilen Einschaltquoten (durchschnittlich 12,2 Prozent Marktanteil) und den hohen Zuschauerzahlen (über 2 Millionen).

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

Wochenvorschau: So geht es – mit Sendepause – bei AWZ in der Woche vom 31. Dezember 2018 bis zum 4. Januar 2019 weiter

Vorsicht: Es folgen Spoiler. Wenn Sie nicht wissen wollen, wie es bei Alles was zählt weitergeht, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Texte: RTL)

Montag, 31. Dezember 2018: Keine Folge

Wegen des Festtagsprogramms fällt „Alles was zählt“ an Silvester aus.

Dienstag, 1. Januar 2019: Keine Folge

Wegen des Festtagsprogramms fällt „Alles was zählt“ am Neujahrstag aus.

Mittwoch, 2. Januar 2019: Folge 3094

Als die Nachricht kommt, dass es ein Spenderherz für Moritz gibt, schöpft Michelle wieder Hoffnung. Aber noch muss sie bangen, ob er die OP übersteht. Als Moritz’ OP aufgrund von Ärztemangel zu scheitern droht, entscheidet sich Finn für die Teilnahme. Er spritzt sich Medikamente gegen den Tremor. Doch seine Zweifel bleiben. Als Steffi überfallen wird, rettet Ben sie. Er glaubt, dass die immer taffe Steffi das gut wegstecken kann – ein Irrtum.

Donnerstag, 3. Januar 2019: Folge 3095

Michelle wartet hilflos auf den Ausgang von Moritz’ OP. Als sich ein ungutes Gefühl in ihr regt, wird sie von ihren schlimmsten Ängsten eingeholt. Finns Tremor kehrt mitten in Moritz’ OP zurück. Als er dies zu verbergen versucht, droht er einen folgenreichen Fehler zu begehen. Steffi ist nach dem erlittenen Überfall ängstlich und bekommt überraschend Hilfe von Ben, der ihr einen Crash-Kurs in Selbstverteidigung gibt.

Freitag, 4. Dezember 2019: Folge 3096

Isabelle findet heraus, dass Simone und Richard gegen Jenny intrigieren und nutzt diese Information, um sich für die Erpressung von Richard zu revanchieren. Finn kann nur schwer ertragen, dass er nach der Operation als Held gefeiert wird, obwohl er wissentlich Moritz’ Leben riskiert hat. Ronny bekommt mit, dass Brigitte ein Blind-Date hat. Als er sie aus der katastrophalen Verabredung rettet, scheint ihr Herz für ihn entflammt.

Sie haben eine Folge von AWZ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Von RND