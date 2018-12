Datenskandale, Hacks und faltbare Smartphones: Das war 2018 in der Netzwelt

2018 ist auch bei den Tech-Konzernen viel passiert. Geprägt war das Jahr vor allem von verschiedenen Datenskandalen, aber auch von wegweisenden Entscheidungen, Urteilen und Technologien. Eine Chronologie der Netzwelt 2018.

03.01. Eine Sicherheitslücke erschüttert die Tech-Branche: In Computerchips von Milliarden Geräten wird eine Schwachstelle bekannt,durch die Angreifer an vertrauliche Daten kommen könnten. Forscher demonstrieren, dass es möglich ist, sich Zugang zum Beispiel zu Passwörtern, Krypto-Schlüsseln oder Informationen aus Programmen zu verschaffen. Die Lücke wird so gut es geht mit Software eingedämmt.

11.01. Facebook ändert den Algorithmus für die Auswahl von Inhalten im Newsfeed der Nutzer. Sie bekommen vermehrt Beiträge von Freunden und Familie statt von Unternehmen, Medien und politischen Gruppen zu sehen. Damit solle sich das weltgrößte Online-Netzwerk wieder stärker auf persönliche Verbindungen ausrichten. Von Medien gibt es Kritik.

16.03. Facebook schlittert in seine schwerste Krise mit dem Skandal um Cambridge Analytica. Die Datenanalyse-Firma, die im US-Wahlkampf 2016 auch für den späteren Präsidenten Donald Trump arbeitete, hatte sich vor Jahren unerlaubt Zugang zu Daten von Millionen Nutzern verschafft. Das wird erst jetzt bekannt, Facebook gerät in die Kritik.

03.04. Der Musikstreaming-Marktführer Spotify setzt mit einem starken Börsengang in New York ein Zeichen für den Erfolg europäischer Start-ups. Die Firma aus Schweden ist zum Börsenstart rund 30 Milliarden Dollar wert. Allerdings sinkt der Börsenwert zum Jahresende auf rund 25 Milliarden Dollar.

08.05. Google verblüfft die Branche mit einer Sprachsoftware, die nicht von einem Menschen zu unterscheiden ist. Google Duplex macht sogar Pausen, als würde jemand nachdenken – und füllt sie mit Lauten wie „Ähm“ und „Umm“ aus. Auf Bewunderung folgt die Forderung, die Software müsse sich stets als Maschine zu erkennen geben.

25.05. In Europa gelten erstmals einheitliche Datenschutzregeln. Laut der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) müssen Verbraucher darüber informiert werden, für welchen Zweck Daten wie Name, E-Mail-Adresse, Anschrift oder Ausweisnummer erhoben werden – und dem dann zustimmen. Prompt gibt es erste Beschwerden über US-Internet-Konzerne.

21.06. Intel-Chef Brian Krzanich verliert seinen Job wegen einer früheren Beziehung zu einer Mitarbeiterin. Der 58-Jährige reicht seinen Rücktritt ein, nachdem der Chipkonzern von der Affäre erfährt. Die Beziehung sei einvernehmlich gewesen, Krzanich habe damit jedoch gegen den Verhaltenskodex verstoßen. Zum Jahresende hat Intel immer noch keinen neuen ständigen Chef.

26.06. Google bringt seinen Smartphone-Bezahldienst nach Deutschland und kommt damit dem Rivalen Apple zuvor. Bei Google Pay ersetzt ein Telefon mit dem Google-System Android die Kreditkarte, zum Zahlen hält man das Gerät im Laden an das Terminal. Unter den Partnern zum Deutschland-Start sind die Commerbank zusammen mit Comdirect sowie die Online-Banken N26 und Boon.

12.07. Der Bundesgerichtshof (BGH) stellt nach jahrelanger Unsicherheit klar, dass auch persönliche Inhalte im Netz wie ein Facebook-Konto grundsätzlich an die Erben fallen. Es gebe keinen Grund, digitale Inhalte anders zu behandeln als Briefe oder Tagebücher. Das Urteil erstritt eine Mutter, deren Tochter Ende 2012 in Berlin vor eine U-Bahn gestürzt war.

17.07. Technische Probleme bei Google zeigen die Verwundbarkeit einer vernetzten Welt: Ein Ausfall bei dem Internet-Konzern stört auch andere Dienste wie Snapchat und Spotify, weil sie in ihrem Betrieb auf Googles Cloud-Plattform zurückgreifen.

25.07. Der Chipkonzern Qualcomm gibt den Übernahmeversuch beim europäischen Halbleiter-Spezialisten NXP nach fast zwei Jahren auf. Der mehr als 40 Milliarden Dollar schwere Deal scheiterte daran, dass es keine Freigabe chinesischer Wettbewerbsbehörden gab. Qualcomm wollte sich mit NXP im Geschäft mit selbstfahrenden Autos stärken.

01.08. Whatsapp ermöglicht es größeren Firmen, über den Dienst direkt mit ihren Kunden zu kommunizieren. Zu den ersten Unternehmen gehören die Fluggesellschaften KLM und Singapore Airlines, das Online-Reiseportal Booking.com und der Fahrdienst Uber.

12.09. Das Europaparlament nimmt im zweiten Anlauf einen Entwurf für eine Neuregelung des EU-Urheberrechts an – und treibt Internet-Firmen auf die Barrikaden. Sie stören sich vor allem daran, dass Plattformen für Urheberrechtsverletzungen der Nutzer haften sollen und Upload-Filter möglich sind.

01.10. Der Fahrdienst-Vermittler Uber kehrt nach Düsseldorf zurück. Das Start-up hatte nach Gerichtsurteilen weitgehend das Feld geräumt und war jahrelang nur in Berlin und München aktiv. Am 5. Dezember fährt Uber auch wieder in Frankfurt und ist damit in vier Städten in Deutschland verfügbar.

04.10. Der Westen wirft Russland offiziell vor, hinter vielen großen Hackerangriffen der vergangenen Jahre zu stecken. Die USA klagen sieben Agenten des Militärgeheimdiensts GRU unter anderem wegen der Cyberattacke auf die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA an. In den Niederlanden wurden GRU-Agenten beim Versuch erwischt, sich ins Netz der Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) zu hacken.

08.10. Google räumt ein, dass sein Online-Netzwerk Google Plus jahrelang ein Datenleck hatte: App-Entwickler konnten seit 2015 ohne Erlaubnis auf einige private Nutzerdaten zugreifen. Google entdeckte und schloss die Lücke im März – verschwieg das aber zunächst. Nun soll der gescheiterte Facebook-Rivale für Verbraucher dichtmachen. Der Termin dafür wird auf April 2019 vorgezogen, nachdem Google im Dezember eine weitere Lücke einräumen muss.

17.10. Google ändert nach der EU-Rekordstrafe von 4,34 Milliarden Euro das Geschäftsmodell beim dominierenden Smartphone-System Android und will Gerätehersteller erstmals für die Apps des Internet-Konzerns in Europa bezahlen lassen. Bisher konnten sie Anwendungen wie Googles Karten kostenlos vorinstallieren – waren dafür aber an Bedingungen gebunden, die aus Sicht der EU-Kommission den Wettbewerb verzerrten.

28.10. Das Computer-Urgestein IBM greift nach dem Linux-Spezialisten Red Hat. Der insgesamt 34 Milliarden Dollar Deal zeigt, wie wichtig Quelloffene Software inzwischen geworden ist. Programme von Red Hat kommen unter anderem beim Betrieb von Cloud-Anwendungen zum Einsatz.

01.11. Tausende Google-Mitarbeiter legen aus Protest gegen Missstände wie Sexismus, Rassismus und Machtmissbrauch durch Führungskräfte zeitweise die Arbeit nieder. Der Konzern kündigt einige Wochen danach neue Regeln mit besserem Schutz für die Beschäftigten an.

07.11. Samsung zeigt seine Vision für das Smartphone von Morgen: Das Gerät lässt sich wie ein Buch aufklappen und hat im Inneren ein zweites faltbares Display in der Größe eines kleinen Tablets. Auf diesem 7,3 Zoll (18,5 cm) großen Bildschirm können bis zu drei Apps gleichzeitig laufen. Viele technische Details bleiben indes unklar.

26.11. In Deutschland werden die Weichen für den Ausbau des superschnellen 5G-Datenfunks gestellt. Die Bundesnetzagentur legt Vergaberegeln für die Versteigerung von 5G-Frequenzen im Frühjahr 2019 fest. Bis Ende 2022 sollen mindestens 98 Prozent der Haushalte in Deutschland Zugang zum schnellen Mobilfunk haben.

30.11. Der Hotelkonzern Marriott gibt bekannt, dass Daten von bis zu einer halben Milliarde Gästen der Tochtermarke Starwood (u.a. Westin und Sheraton) von Hackern erbeutet wurden. Im Fall von 327 Millionen Hotelgästen gehe es um Informationen wie Namen, E-Mail-Adressen, Anschriften, Passnummern, Geburtsdatum sowie den Aufenthaltszeitraum.

11.12. Vier Jahre nach dem Start in den USA ist der iPhone-Bezahldienst Apple Pay auch in Deutschland verfügbar. Die Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken nehmen nicht teil und setzen weiter auf eine eigene Lösung.

Von RND/dpa