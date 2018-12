Ein „Tatort“ wie ein Western

Nora Tschirner wünschte sich einen Western-„Tatort“. In „Der höllische Heinz“ reitet und singt sie wie ein echtes Cowgirl. Zu sehen ist er an Neujahr um 20.15 Uhr in der ARD.

Aufsatteln! Der neue Weimarer „Tatort“ versucht sich am Westernfilm. Und die Kommissare Dorn und Lessing lösen zwischen Lassoschwingen, Rinderhüten und Gesangseinlagen im Saloon einen Mordfall – vor allem auf Wunsch von Schauspielerin Nora Tschirner, wie es heißt.

Wer hat den Häuptling von „El Doroda“ auf dem Gewissen? Die Suche nach der Antwort auf diese Frage führt das Weimarer „Tatort“-Ermittlerpaar Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) geradewegs in einen Western.

Für den Zuschauer sind das beste Voraussetzungen, um am Neujahrsabend beim Finden von Genrezitaten zu überprüfen, ob es alle Gehirnzellen mit ins neue Jahr geschafft haben.

Denn neben den üblichen Weimar-Zutaten aus aberwitzigem Plot, schrägen Vögeln, trockenem Humor und absurden Dialogen werden dieses Mal jede Menge Verweise auf Filmklassiker mit in den Topf geworfen.

„Der Western war ein Wunsch von Nora Tschirner, die eine begeisterte Westernreiterin ist und von Square Dance bis zu anderen Western-Tänzen alles beherrscht. Sie hatte uns regelrecht angefleht, wir mögen ihr doch einen ,Tatort’ im Westernmilieu schreiben“, erklärt Drehbuchautor Andreas Pflüger.

Und so ist es auch Tschirners Kommissarin Dorn, die als Undercover-Cowgirl in der von Hobbyisten bevölkerten Westernstadt auf Mördersuche geht.

Von Marie Frech