Illegale Downloads: Diese Serien wurden 2018 am meisten heruntergeladen

Trotz Netflix, Amazon Prime und Co laden manche Nutzer ihre Serien illegal herunter. In diesem Jahr ist aber „Game of Thrones“ nicht mehr am beliebtesten – es gibt einen neuen Spitzenreiter.

Eigentlich scheint es im Netz Serien im Überfluss zu geben: Täglich schicken Netflix, Amazon Prime, Sky und andere Streamingdienste ihre Serien in den Äther – und dennoch greifen manche Nutzer lieber auf illegale Downloads zurück als Serien im Abo zu schauen. Das Portal „Torrentfreak“ veröffentlicht jährlich das Best-Of der illegal heruntergeladenen Serien – allerdings stützen sich die Statistiker von „Torrentfreak“ nur auf die Daten eines Portals.

In den vergangenen Jahren war diese Aufstellung recht vorhersehbar: Das Fantasy-Epos „Game of Thrones“ stand stets ganz oben auf der Liste. Doch 2018 gab es keine neuen Geschichten aus Westeros – und somit pausierte die Herrschaft von „Game of Thrones“ im vergangenen Jahr. Zumindest bis in diesem Frühjahr die letzte Staffel veröffentlicht wird. So sind die neuen Spitzenreiter die ewigen Zombies von „The Walking Dead“ – der ehemals zweitplatzierten Serie.

Illegal heruntergeladene Serien: Superhelden dominieren

Neu eingestiegen ist die Serie „Suits“ mit dem Neu-Royal Meghan Markle auf Platz 10. Ansonsten sind action- und oftmals gewaltgeladene Geschichte um spektakuläre Kämpfe bei den Illegal-Guckern beliebt. In „Vikings“ hauen sich die Wikinger die Köpfe ein, bei „Supernatural“ müssen die Brüder Dean und Sam Dämonen bekämpfen und allerlei Superhelden wie Flash oder Arrow prügeln sich für die Gerechtigkeit.

Nun aber gibt es eine neue Top 10:

1. The Walking Dead (2)

2. The Flash (3)

3. The Big Bang Theory (4)

4. Vikings (8)

5. Titans (neu platziert)

6. Arrow (10)

7. Supernatural (neu platziert)

8. Westworld (neu platziert)

9. DC’s Legends of Tomorrow (neu platziert)

10. Suits (9)

Von RND/goe