„Das Traumschiff“: Nachfolger für Sascha Hehn gefunden – übergangsweise

Lange wurde gerätselt, wer die Kapitänsmütze von Sascha Hehn auf dem „Traumschiff“ übernehmen soll. Nun hat das ZDF offenbar einen Nachfolger gefunden – zumindest übergangsweise.

Daniel Morgenroth soll bei der ZDF-Reihe „Das Traumschiff“ anheuern, wie mehrere Medien unter Berufung auf den Sender berichten. Allerdings wird das nur eine Zwischenlösung. Demnach bleibt Morgenroth nur für einen Film an Bord. So zitiert etwa der „Berliner Kurier“ eine ZDF-Sprecherin mit den Worten: „In der Folge, die an Ostern ausgestrahlt wird, vertritt der Erste Offizier Martin Grimm, gespielt von Daniel Morgenroth, den Kapitän der MS Amadea. Die Besetzung für die Traumschiff-Folgen, die ab April gedreht werden, gibt das ZDF rechtzeitig bekannt.“

Morgenroth ist nicht seefest genug

Morgenroth ist bekannt geworden als Farmer Dr. Martin Winter in der ZDF-Serie „Unsere Farm in Irland“ (2007– 2010). Als Gast ist er schon in zwei Folgen auf große “Traumschiff“-Reise gegangen. Seefest genug erscheint er dem ZDF aber scheinbar trotzdem nicht.

Dann hofft das ZDF auf die Zusage von Hardy Krüger jr. Die Verhandlungen mit ihm ziehen sich wohl deshalb hin, weil der Familienvater bei den Dreharbeiten nicht so lange von seiner Familie getrennt sein will.

Von RND