Dschungelcamp: Der große Kandidaten-Check von Olivia Jones

Am heutigen Freitag startet die 13. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ – doch wer ist wirklich bereit für den Dschungel? Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin Olivia Jones macht für uns den großen Kandidatencheck – und nicht alle kommen dabei gut weg.

Am Freitag (21.15 Uhr, RTL) startet die 13. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Eine, die genau weiß, was die zwölf Kandidaten dort erwartet, ist Olivia Jones (49). Die Hamburger Dragqueen wurde 2013 im Camp zweite, ist in diesem Jahr RTL-Dschungelexpertin. Für das RedaktionsNetzwerk Deutschland nahm sie die diesjährigen Kandidaten vor dem TV-Start unter die Lupe.

Sibylle Rauch – Erotik-Ikone

Sie ist ja leider eine tragische Figur. Ob sie das mental durchsteht, bleibt zu hoffen. Sie wird sicher ein paar abgefahrene Geschichten aus dem Pornobusiness der letzten Jahrzehnte am Lagerfeuer ausplaudern. Interessant auch, wie sie ihren neuen Typen/Lebensabschnittspartner kennengelernt hat, der sie charmanterweise erst einmal optisch runderneuert hat.

Tommi Piper – Schauspieler & Stimme von Alf

Ihm könnte bei den Strapazen sein Alter gefährlich werden, wenn er nicht wirklich topfit ist. Die Stimme klingt ja eher nach hartem Raucher und ein Gehstock als Luxusgegenstand verheißt ja auch nix gutes. Ich befürchte, dass er in eine Mischung aus Schockstarre und Winterschlaf verfällt und das halbe Camp schnarchend verschläft. Aber dann kann er uns zumindest nicht mit Null-Problemo-Alf-Sprüchen nerven. Ich hoffe nur, dass bei seinen Essensprüfungen keine Katze durchs Set läuft. Sonst isst er die hinterher noch auf, wenn er auf seiner Alf-Rolle psychisch hängen geblieben ist.

Gisele Oppermann – Model

Die härteste Prüfung ever, ever und von allen die noch kommen. Für Kandidaten und Zuschauer. Sie wird bestimmt als erste in eine der Prüfungen gewählt werden. Zickenkrieg mit Evelyn Burdecki ist vorprogrammiert. Ich hoffe, dass RTL im Camp den Hochwasserschutz ernst nimmt. Gisele sorgt sonst mit ihrer Rumheuelerei bestimmt für Überschwemmungen.

Chris Töpperwien – Currywurstmann

Die mir der großen Klappe sind oft die, die als erste aufgeben. Er muss sich beweisen. Ich freue mich auf das Kampfhahngezicke mit Bastian, da sich ja beide auch gerne mal über die Größe ihres Geschlechtsteils definieren. Currywurstvergleich und Rüsselalarm im Camp, wird sicher lustig! Und: Er nimmt Haarfärbemittel mit – was will er denn damit?!

Evelyn Burdecki – Bachelor-Kandidatin

Evelyn hat großen Unterhaltungswert, ist herrlich verpeilt und redet wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Eine perfekte Kandidatin für uns Zuschauer, aber eine Prüfung für die Camper. Mein Tipp: Evelyn erst mal drei Tage im Dschungeltelefon einsperren, damit sie sich ordentlich leer quatschen kann. Sonst wird sie schnell mit Giselle und Leila aneinandergeraten. Die haben für sie am Dschungeltelefon bestimmt ein ganzes Callcenter eingeplant. Das Zusammentreffen mit Domenico könnte auch spannend werden: Es gibt ja kaum etwas Schlimmeres, als mit dem Ex im Dschungel gefangen zu sein.

Domenico de Cicco – Bachelorette-Kandidat

Domenico wird richtig Gas geben! Zumindest hat er mir das versprochen, als er mich auf St. Pauli besucht hat. Vielleicht gibt es ja ein Liebes-Comeback mit Evelyn. Oder er schnappt sich die sexy Leila, die ja schon Sex im Camp angekündigt hatte. Und wenn das alles nicht klappt, ist er zumindest in Badehose nett anzusehen.

Leila Lowfire – Sex-Expertin

Sie hat den Mund ganz schön voll genommen, will das Camp aufmischen. Außerdem hat sie uns Camp-Sex versprochen. Mal gucken, ob sich die Drohungen bewahrheiten. Wenn, dann hat sie nicht nur zwei schlagend große Argumente, sondern auch ne Menge Unterhaltungspotential und sorgt garantiert für Sextalk am Lagerfeuer. Sie wird bestimmt den anderen Campern untenrum ein paar Geheimnisse entlocken – ob sie wollen, oder nicht! Die kann auch Bastian beibringen, dass es nicht nur auf die Größe ankommt und vielleicht als Paartherapeutin für Domenico und Evelyn fungieren.

Peter Orloff – Schlager-Star & Produzent

Peter hatte schon lange keine echten Hits mehr. Aber bestimmt serviert er uns am Lagerfeuer ein paar heiße Camp-Ohrwürmer. Die anderen tun mir jetzt schon leid. Na vielleicht hat’s ja auch was Gutes: Es gibt doch diese akustischen Insektenschutzdinger für die Steckdose. Vielleicht funktioniert Peter ganz ähnlich. Wobei die Dschungeltiere das eigentlich auch nicht verdient haben. Haben Kakerlaken Ohren? Ich hoffe nicht!

Sandra Kiriasis – Bob-Olympiasiegerin

Als Sportlerin ist sie eine Kämpfernatur und hat Teamgeist. Also die optimale Camp-Mutti. Bei Winterspielen hat sie bisher immer eine gute Figur gemacht. Mal sehen, wie ihr die Dschungelhitze bekommt. Aber im Camp gibt es ja den einen oder anderen mit dem sie Schlitten fahren kann.

Bastian Yotta – selbsternannter Millionär

Wir haben immer geglaubt, der Wendler hätte bislang das größte Selbstbewusstsein gehabt – und dann kam Basti. Unser Kleingarten-Tarzan ist ja so was von selbstverliebt und arrogant. Er ist bestimmt einer von denen, die das Geld natürlich nicht nötig haben, immer völlig falsch dargestellt wurden und uns jetzt mal zeigen wollen, wie sie wirklich sind. Das wird ganz großes Kino. Aber für ihn hat Dr. Bob sicherlich die passenden Psychopharmaka in Form einer beruhigenden Dschungelprüfung. Das Rezept stellen die Zuschauer bestimmt ganz schnell aus! Gespannt bin ich auch, wie lange es dauert, bis seine Anaconda auf Jagd geht. Hoffentlich ist’s keine Blindschleiche. Ich glaube, dieses Mal könnte es wirklich Sex im Camp geben.

Doreen Dietel – Schauspielerin

Sie wird sicherlich versuchen nett und sympathisch rüberzukommen – der perfekte Schlachtplan, um ab Tag drei gar keine Sendezeit mehr zu bekommen. Ihre Chancen, ins Finale zu kommen, sind nicht hoch, aber der Dschungel wäre nicht der Dschungel, wenn er nicht immer für eine Überraschung gut wäre.

Felix van Deventer – GZSZ-Star

Man kennt ihn bislang aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Und jetzt beginnen wahrscheinlich die schlechten Zeiten.

Von RND