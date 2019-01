Sarah Lombardi verletzt sich bei Eis-Show

Am Sonntag stand Sarah Lombardi noch bei „Dancing on Ice“ auf dem Eis. Nun erzählt die Sängerin, dass sie sich verletzt hat – und möglicherweise nicht mehr weiter machen kann.

Ist das das Ende ihrer Teilnahme bei „Dancing on Ice“? Sängerin Sarah Lombardi (26) hat sich wohl schon bei der zweiten Folge der Sat.1-Sendung verletzt, wie sie jetzt auf Instagram verriet. Während der Show hat ihr die Verletzung weder die Jury noch das Publikum angemerkt. Mit Tränen erstickter Stimme erzählt Lombardi in einem Video: „Ich will das nicht wahrhaben, das ist der schlimmste Albtraum.“

Laut „Bild“ war Lombardi am Dienstagnachmittag beim Arzt wegen Verdacht auf Muskelfaserriss im rechten Bein. In Ihrer Instastory erzählt die Sängerin weiter: „Ich will einfach nicht, dass es jetzt vorbei ist. Aber ich bin eine Kämpferin!“ Am Donnerstag soll sie sich erneut untersuchen lassen.

Von RND