Häme und Lob – So reagiert das Netz auf die neue „Bachelor“-Folge

Auch in der dritten Folge der neuen Bachelor-Staffel wurde im Netz wieder wild diskutiert, gelästert und mitgelitten. Die besten Reaktionen gibt es hier.

Die Highlights der aktuellen Bachelor Folge ließen in dieser Woche auf sich warten. Kein Handtuchkrieg, kein spektakulärer Abgang. Das unterhaltsamste an der Folge waren dieses Mal die Kommentare der User im Netz. So wurde Ernestines Versuch, mit Bachelor Andrej auf Tuchfühlung zu gehen, förmlich zerrissen. Die 26-jährige Kandidatin tippte dem Hannoveraner während der Sendung auf die Brust – ohne erkennbaren Grund.

Zwei Frauen warfen in der Sendung dann gleich freiwillig das Handtuch. Einige User machten sich danach allerdings mehr Sorgen um die Blumen, die nun vielleicht nicht mehr verteilt werden könnten.

Manche wünschen sich glatt die „alten Zeiten“ zurück, als zwischen Bachelor und den Kandidatinnen auch mal die Fetzen – oder sogar die Fäuste flogen.

Eine unterhaltsame Szene bot die Sendung dann doch – und das relativ am Anfang. Währens Bachelor Andrej während eines romantischen Dates mit Kandidatin Eva kuschelte, platzte plötzlich Neu-Kandidatin Sina rein. Doch statt die Situation eskalieren zu lassen, löst der Bachelor die Situation souverän – und verabschiedet die neue Kandidatin wieder. Dafür gab es viel Lob im Netz – und Häme für die Redakteure, die sich das laut User wohl anders vorgestellt haben.

Von RND