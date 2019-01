„My Hit. Your Song“: So funktioniert die neue Castingshow bei Pro7

Pro7 startet an diesem Donnerstag eine neue Castingshow: „My Hit. Your Song“. Sasha, Olly Murs und Jason Derulo beurteilen Coverversionen ihrer eigenen Songs. So funktioniert die neue Show.

„Deutschland sucht den Superstar“, „The Voice“, „Sing meinen Song“ – die Musikshows überfluten die deutschen Privatsender seit dem Start von „Popstars“ 2000 offensichtlich immer noch. Pro7 hat sich nun noch ein neues Format ausgedacht – „My Hit. Your Song“ feiert am Donnerstag, 17. Januar um 20.15 Uhr, Premiere.

Ähnlich wie bei „The Voice of Germany“ geht es erst einmal um eine positive Herangehensweise an teilweise schon erfahrene Musiker. Denn bei „My Hit. Your Song“ treten Neulinge und etablierte Musiker gleichermaßen an. In jeder Folge hören sich drei Gäste, in der Regel Musiker aus Deutschland, Coverversionen ihrer eigenen Lieder an. Sie müssen dann entscheiden, welche Interpretation ihnen am besten gefallen hat.

„My Hit. My Song“ will Genre-übergreifend sein

Bei der Premierensendung sitzen Olly Murs, Sasha und Jason Derulo auf dem Jurorensofa. Auch will sich die Sendung ganz offenbar an einen bunten Stilmix halten: Denn Jason Derulos „Tip Toe“ wird von vier Streichern, einem Piano und einer Soul-Sängerin präsentiert. Später gehen eine Punkband aus Köln und Duisburg, eine Volksmusik-Band aus Graz, eine Folk-Pop-Rock-Band aus Augsburg und ein Singer-Songwriter aus dem schweizerischen Biel am Start. In anderen Folgen sollen unter anderen Sido, DJ Bobo oder Pur Coverversionen beurteilen.

Die Kandidaten mit der besseren Interpretation, egal ob Hip-Hop, Punk, Klassik oder Schlager, kommen nach dem Urteil der Jury eine Runde weiter. Dann entscheidet das Publikum über den Gewinner – der darf 25.000 Euro mit nach Hause nehmen. Moderiert wird die Sendung von Jeannine Michaelsen.

Von RND/goe