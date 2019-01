Musikalisches Horoskop: Spotify veröffentlicht Sternzeichen-Playlists

Sternstunde bei Spotify: Der schwedische Musik-Streamingdienst hat gemeinsam mit einer Astrologin zwölf „Cosmic Playlists“ erstellt. Die Songauswahl soll das jeweilige Sternzeichen und die assoziierten Charaktereigenschaften musikalisch widerspiegeln.

Der Streamingdienst Spotify hat sich für eine ungewöhnliche Musikauswahl mit der US-amerikanischen Astrologin Chani Nicholas zusammengetan und Horoskope zum Hören produziert. Die zwölf neuen „Cosmic Playlists“ widmen sich den verschiedenen Tierkreiszeichen.

Statt für genaue Vorhersagen in Sachen Liebe, Erfolg und Glück würden immer mehr Menschen Horoskope nutzen, „um zu reflektieren und eine Richtung in ihrem Leben zu finden“, hieß es in einer Mitteilung von Spotify. Musik könne denselben Effekt haben.

Die ausgesuchten Lieder und Interpreten sollen dabei die Eigenschaften und Besonderheiten der Sternzeichen darstellen. Jeden Monat werden die Playlists neu zusammengestellt und mit einem passenden Text versehen. Bisher können allerdings nur US-Nutzer auf die musikalischen Horoskope zugreifen.

Von RND/mkr