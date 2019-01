TV-Journalist und Umweltschützer Horst Stern gestorben

Schon in den Siebziger Jahren warnte er mit eindrucksvollen Bildern vor der Zerstörung der Umwelt. Nun ist der TV-Journalist Horst Stern im Alter von 96 Jahren gestorben.

Der Umweltschützer und Fernsehjournalist Horst Stern ist tot. Er starb nach Angaben seines Sohns am vergangenen Donnerstag nahe Passau im Alter von 96 Jahren. Mit eindrucksvollen, teils drastischen Filmaufnahmen und Kommentaren hatte Stern schon in den 70er Jahren vor einem gedankenlosen Umgang mit der Natur gewarnt und Missstände aufgedeckt. Seine ARD-Sendung „Sterns Stunde“ ist vielen älteren Fernsehzuschauern auch heute noch ein Begriff. 1975 gründete er unter anderem mit Bernhard Grzimek den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Zuletzt lebte er zurückgezogen in Passau.

Von dpa/RND