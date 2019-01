Oscars 2019: Nominierungen live im TV und im Livestream verfolgen

Am 22. Januar werden in Los Angeles die diesjährigen Oscar-Nominierungen verkündet. Wer sind die aussichtsreichsten Kandidaten und wie stehen die deutschen Chancen? Hier finden Sie alle Infos zu den Oscars 2019.

Die Award Season 2019 ist im vollen Gange. Nachdem am 6. Januar bereits mit den Golden Globe Awards die sogenannten Kritikerpreise verliehen wurden, folgt mit der 91. Verleihung der Academy Awards am 24. Februar das nächste Großereignis der Filmbranche: die Oscars stehen vor der Tür.

Vorab muss sich die Jury jedoch erst einmal auf die Kandidaten einigen, die sich in diesem Jahr Hoffnungen auf den begehrten Filmpreis machen können. Chancen auf eine Nominierung in der begehrtesten Kategorie „Bester Film“ haben „A Star is Born“ und „Black Panther“. Auch das Queen-Biopic „Bohemian Rhapsody“ kann sich als frischer Golden-Globe-Gewinner Hoffnungen machen.

Traditionell werden den Siegern bei den Kritikerawards gute Chancen bei den Oscars zugeschrieben.

Oscars 2019: Wann werden die Nominierungen bekanntgegeben?

Die Nominierungen für die diesjährige Oscar-Verleihung werden am 22. Januar 2019 offiziell in Los Angeles verkündet. Für gewöhnlich erfolgt die Ankündigung am frühen Morgen. In diesem Jahr beginnt die Übertragung um 5.20 Uhr Ortszeit (Pacific Time, 8.20 Uhr Eastern Time) beziehungsweise um 14.20 Uhr deutscher Zeit. Sobald die Nominierungen in den einzelnen Kategorien feststehen, informieren wir Sie hier über alle Anwärter auf die Oscars 2019.

Oscars 2019: Wo kann man die Nominierungen live verfolgen?

In den USA wird die Nominierung sowohl in dem Nachrichtenprogramm des Fernsehsenders ABC sowie auf der offiziellen Webseite der Oscars im Livestream übertragen. Dort finden sich auch weitere Informationen (auf Englisch) über die diesjährigen Academy Awards.

In Deutschland kann man die Nominierung hingegen nicht live im Fernsehen verfolgen. Der offizielle Livestream sollte allerdings auch hierzulande am Dienstag, 22. Januar 2019, ab 14.20 Uhr abrufbar sein.

Wann findet die Verleihung der Oscars 2019 statt?

Mehr Glück haben hiesige Filmfans da bei der eigentlichen Verleihung der Oscars. Wie in vergangenen Jahren hat sich ProSieben auch diesmal wieder die Rechte zur deutschen Übertragung gesichert. Auch über das Streamingangebot des Senders wird die 91. Oscar-Verleihung in der Nacht vom Sonntag, 24. Februar, auf Montag, 25. Februar, ab 2 Uhr nachts zu sehen sein.

Oscars 2019: Welche Kategorien gibt es?

Insgesamt werden Oscars in 24 Kategorien vergeben. Zu den prestigeträchtigsten zählen „Bester Film“, „Beste Regie“, „Bester Hauptdarsteller“ und „Beste Hauptdarstellerin“. Darüber hinaus werden Oscars unter anderem für Ton, visuelle Effekte, Kostümdesign oder „Beste Filmmusik“ vergeben.

Für neun der insgesamt 24 Kategorien hat die Filmakademie bereits am 17. Dezember 2018 sogenannte „Shortlists“ mit Nominierungen veröffentlicht. Eine englische Übersicht finden Sie hier. Auf die Auswahlliste der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ hat es „Werk ohne Autor“ des deutschen Regisseurs Florian Henckel von Donnersmarck geschafft.

Oscars 2019: Wer veranstaltet die Nominierung und Verleihung der Academy Awards?

Sowohl Nominierung als auch Verleihung werden von der „Academy of Motion Picture Arts and Sciences“ (kurz AMPAS) organisiert. Der ehrenamtlich tätigen Organisation gehören rund 7.000 professionelle Schauspieler, Regisseure, Produzenten und andere im Filmgeschäft tätige Personen an. Mitglied der Akademie kann nur werden, wer sich für die Branche in besonderer Weise hervorgetan hat und wer von zwei bestehenden Mitgliedern vorgeschlagen wird.

Um die Zusammensetzung der Oscar-Akademie herrscht große Geheimhaltung. Allerdings dringen immer wieder Informationen an die Öffentlichkeit. Es ist davon auszugehen, dass ihr die meisten Hollywood-Größen sowie einige ausländische Oscar-Preisträger angehören. Zu den bekanntesten deutschen Mitgliedern zählen der Schauspieler Daniel Brühl („Goobye, Lenin!“), der Kameramann Frank Griebe („Babylon Berlin“), sowie die Filmregisseure Maren Ade („Toni Erdmann“) und Fatih Akin („Gegen die Wand“).

Oscars 2019: Wie stehen die deutschen Chancen auf einen Oscar 2019?

Deutscher Hoffnungsträger der diesjährigen Oscars ist nur ein einziger Kandidat. „Werk ohne Autor“ wurde bereits für einen Golden Globe nominiert, ging bei der Verleihung allerdings leer aus. Auch bei den Oscars bekommt das Filmdrama von Florian Henckel von Donnersmarck („Das Leben der Anderen“) starke Konkurrenz.

Gute Chancen auf eine Nominierung in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ haben unter anderen die Filme „Burning“ (Südkorea), „Cold War – Der Breitengrad der Liebe“ (Polen) und natürlich der Golden-Globe-Sieger „Roma“ von Alfonso Cuarón. Letzterer gewann auch den Golden Globe für die beste Regie.

Von RND/pf