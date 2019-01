Steinmeier wird Ehrengast beim Radiopreis

Frank-Walter Steinmeier hat als Ehrengast für die Verleihung des Deutschen Radiopreises zugesagt. Das Staatsoberhaupt Deutschlands hält bei der Gala am 25. September 2019 eine Rede.

Wenn der Deutsche Radiopreis im September zum zehnten Mal verliehen wird, wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Bild) als Ehrengast in der Hamburger Elbphilharmonie erwartet. Das Staatsoberhaupt Deutschlands hält bei der Gala am 25. September 2019 eine Rede, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Donnerstag in Hamburg mitteilte.

Für den Preis können Sender selbst Vorschläge einreichen

Mit dem Preis werden Radiomacher aus ganz Deutschland in mehreren Kategorien ausgezeichnet. 2018 trat Rockstar Lenny Kravitz als künstlerischer Hauptact bei der Gala auf.

Für den Preis können die Sender selbst Vorschläge einreichen. Eine ausgewählte unabhängige Jury entscheidet über die Gewinner. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die Privatradios in Deutschland.

Von dpa