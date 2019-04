Ex- „Spiegel“-Chef Brinkbäumer bei der „Zeit“

Ende März endete der Vertrag des vielfach ausgezeichneten Journalisten Klaus Brinkbäumer beim „Spiegel“. Schon in der morgigen Ausgabe der „Zeit“ (4. April) erscheint nun sein erster Autorenbeitrag für das Wochenmagazin.

Zunächst war unklar, was Klaus Brinkbäumer nach dem Weggang vom „Spiegel“ machen würde. Jetzt vermeldete der Mediendienst „Meedia“, dass der Ex-„Spiegel“-Chef künftig für das Wochenmagazin „Die Zeit“ als Autor arbeiten wird. Wie die „Zeit“-Pressestelle mitteilte, werde in der am Donnerstag (4. April) erscheinenden Ausgabe bereits die erste Geschichte des neuen Autors veröffentlicht. Texte Brinkbäumers wurden bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Nannen-Preis.

Von RND