Schiff Ahoi: Sarah Lombardi ergattert „Traumschiff“-Rolle

Leinen los für Sarah Lombardi: Die 26-Jährige hat mit einer Gastrolle auf dem „Traumschiff“ in Costa Rica eingecheckt. Söhnchen Alessio darf natürlich auch mit an Bord.

Sarah Lombardi hat allen Grund zur Freude: Sie und Söhnchen Alessio gehen auf Kreuzfahrt und dabei haben sie sich einen ganz besonderen Luxusdampfer ausgesucht. Die 26-Jährige wagt nämlich erste Schritte als Schauspielerin und übernimmt in der TV-Kultserie „Das Traumschiff“ eine Gastrolle.

Via Instagram-Story verkündete die Sängerin die frohe Botschaft. Darin hieß es am Freitag: „Sooo, Leute, ich werde fürs Traumschiff drehen!“ Mit an ihrer Seite: ihr dreijähriger Sohn Alessio, der sich ebenfalls riesig auf die Fahrt mit dem Schiff freue.

Lombardi tritt in „Traumschiff“-Weihnachtsfolge auf

Welche Rolle Sarah Lombardi auf dem ZDF-Dampfer übernehmen wird, hat sie noch nicht verraten. Fest steht jedoch, dass die Folge, in der sie eine Gastrolle spielen wird, am 26.12.2019 im ZDF ausgestrahlt werden soll und „Antigua“ heißt. Damit geht sie gemeinsam mit Florian Silbereisen an Bord der „Amadea“.

Im Januar wurde bekanntgegeben, dass Moderator und Sänger Florian Silbereisen (37) in die Fußstapfen Sascha Hehns als „Traumschiff“-Kapitän treten wird.

Von RND/liz