„New York Times“ verwechselt Notre-Dame mit dem Kölner Dom

Die „New York Times“ hat auf ihrer Facebookseite ein Video über den verheerenden Brand von Notre-Dame veröffentlicht. Allerdings zeigte sie gleich zu Beginn ein Foto eines ganz anderen Bauwerks.

Der verheerende Brand der Notre-Dame in Paris hat weltweit für Bestürzung gesorgt. Auch die amerikanische „New York Times“ berichtete von dem Feuer in der französischen Kathedrale. Bei einem knapp zweiminütigen Video, das sie auf ihrer Facebookseite postete, ist den Redakteuren allerdings ein Fehler unterlaufen.

So sieht man am Anfang ein Bild vom Kölner Dom. Diese Verwechslung ist jedoch vielen Facebook-Lesern aufgefallen. So kommentierte ein User: „Am Anfang sieht man den Kölner Dom, nicht Notre-Dame“. Bisher hat die „New York Times“ den Fehler noch nicht in ihrem Post erwähnt.

Lesen Sie hier mehr dazu:

Fachkräftemangel und keine Pläne: Experten sehen Notre-Dame-Wiederaufbau skeptisch

Macron will Notre-Dame innerhalb von fünf Jahren wieder aufbauen lassen

Von RND