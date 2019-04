„Let’s Dance“: Das machen die Promis in ihrer showfreien Woche

Am Karfreitag bleiben bei „Let’s Dance“ die Tanzschuhe im Schrank, aber Kandidaten und Juroren nutzen die showfreie Zeit für Städtetrips und Schnappschüsse mit ihren tierischen Freunden.

Seit über einem Monat wird freitags bei „Let’s Dance“ (RTL) getanzt. Von den eingangs 14 prominenten Tanzpaaren sind nur noch zehn übrig. Traditionell findet an Karfreitag wegen der Feiertagsregelung keine Show statt. Anstelle einer normalen „Let’s Dance“-Ausgabe gibt es um 20.15 Uhr „Die größten Let’s Dance-Momente aller Zeiten“ zu sehen.

Die freien Tage nutzen die Kandidaten allerdings nicht nur für Sonderschichten auf dem Tanzparkett, sondern vor allem auch für ein paar Ausflugstrips. So düste „Let’s Dance“-Teilnehmerin und Moderatorin Nazan Eckes nach Portugal, um sich an der Küste den Wind um die Nase wehen zu lassen. Ihr Hashtag lautete dann auch entsprechend: #timetorelax. Auch Jurymitglied Jorge Gonzales setzte sich in den Flieger und macht derzeit Florenz unsicher. Dort posierte er für ein Instagram-Foto auf der florentinischen Stadtmauer und zog die Blicke der Touristen auf sich.

Ebenfalls in den Süden flog „Let’s Dance“-Moderatorin Victoria Svarowski. In der spanischen Küstenstadt Marbella genoss sie die Sonnenstrahlen und machte einen Schnappschuss mit Hündchen Boo. Auf den Hund gekommen ist auch Chefjuror Joachim Llambi, der seit Tagen bei Instagram nur noch Fotos von seinem putzigen Bichon Frisé Lenni postet.

Einzig „Let’s Dance“-Favoritin und Sängerin Ella Endlich scheint derzeit beim Tanztraining zu sein. Aber selbst sie postete ein Pausenfoto in der Sonne… Viel Zeit zum Proben bleibt wegen der Osterfeiertage eh nicht mehr. Denn bereits nächsten Freitag, 26. April, ist die fünfte „Let’s Dance“-Mottoshow.

Lesen Sie hier mehr:

Let’s Dance am 12. April 2019: Wer ist am Freitag rausgeflogen?

Let’s Dance 2019: Wer ist eigentlich Ella Endlich?

Von Thomas Kielhorn/RND