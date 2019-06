Bachelorette 2019: Startdatum, Sendetermine, Kandidaten und mehr

Im Sommer soll es soweit sein: „Die Bachelorette“ Gerda Lewis verteilt an 20 Singlemänner wieder Rosen. Wann die RTL-Show startet, was sich die „Bachelorette“ erhofft und wo die Folgen im Stream geguckt werden können, lesen Sie hier.

Eine Frau, zwanzig Singlemänner – und viele Rosen, die es im Sommer 2019 vor angemessener Urlaubskulisse wieder zu verteilen gilt. Alles zur Bachelorette 2019 lesen Sie hier.

Bachelorette 2019 Starttermin: An diesem Datum beginnt die neue Staffel

Das offizielle Startdatum der sechsten Staffel ist jetzt bekannt: Am 17. Juli 2019 startet die neue Staffel auf RTL. Dann wird die ehemalige „Germanys Next Topmodel“-Teilnehmerin Gerda Lewis ihre Kandidaten in insgesamt acht Folgen unter die Lupe nehmen.

Bachelorette 2019 im Livestream und als Wiederholung ansehen

Wenn die „Bachelorette“ wieder auf Männersuche geht, können die Folgen auch im Stream bei TVNow angeschaut werden.

Wer ist die neue Bachelorette 2019?

Das Ex-GNTM-Model Gerda Lewis ist die neue Bachelorette. Die 26-Jährige war 2018 Kandidatin bei Heidi Klums Modelshow „Germany’s Next Topmodel“ und bringt rund 500.000 Instagram-Followern mit.

Eigentlich galt Angelina Heger (27) als Favoritin für die sechste Staffel von „Die Bachelorette“. Doch dann brodelte die Fan-Gerüchteküche: Die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin soll mit Ex-„Bachelor“ Sebastian Pannek angebandelt haben. Ob dies ein Grund für RTL war oder nicht: Angelina Heger ist es nicht geworden.

Bachelorette Bewerbung 2019 – So können Sie teilnehmen

Über ein Onlineformular können sich Interessierte bei der RTL-Show als „Bachelorette“ oder als Kandidat bewerben. Dafür muss man über 18 Jahre alt und bestenfalls „super smart“ und „super sexy“ sein.

Wo findet die Bachelorette 2019 statt?

Der Drehort der neuen „Bachelorette“-Staffel soll in Griechenland sein.

Die Bachelorette: Das waren die Gewinnerinnen der letzten Staffeln

• „Die Bachelorette“ 2004: Monica Ivancan entschied sich in der ersten Staffel für Polizist Mark Quinkenstein. Die Liebe soll nur wenige Wochen gehalten haben.

• „Die Bachelorette“ 2013: Die Musical-Darstellerin Anna Hofbauer wählte in der zweiten Staffel das Model Marvin Albrecht. Im Februar 2017 gab das Paar die Trennung bekannt.

• „Die Bachelorette“ 2015: Die Lehrerin Alisa Persch war mit Rosen-Gewinner Patrick Cuninka mehrere Monate liiert.

• „Die Bachelorette“ 2017: In der vierten Staffel gab Reality-Sternchen Jessica Paszka David Friedrich die letzte Rose. Der zog nach der gescheiterten Beziehung 2018 erstmal ins Dschungelcamp und ist aktuell mit der ehemaligen „Bachelor“-Kandidatin Maxime Herbord zusammen.

• „Die Bachelorette“ 2018: Zuletzt suchte die damalige Studentin Nadine Klein ihren Traummann – und fand ihn in Alexander Hindersmann. Nach nur wenigen Monaten trennten sich die beiden allerdings wieder.

Von RND