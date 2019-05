Joko und Klaas bei ProSieben – Das sind die Menschen aus der Live-Show

Joko und Klaas nutzten ihre 15-minütige Live-Sendung eindrucksvoll. Und ließen andere Menschen sprechen. Wer die drei Gäste sind, lesen Sie hier.

Wehe, wenn sie losgelassen. Könnte man zumindest vermuten, wenn Joko und Klaas bei ProSieben mal wieder auf Sendung gehen und dabei auch noch völlig frei in der Gestaltung sind.

Dass in der 15-minütigen Live-Sendung am Ende viele im Netz von „Fernsehgeschichte“ sprachen (mehr dazu lesen Sie hier), sich ProSieben völlig überrascht zeigte und eindrucksvolle TV-Momente entstanden, war so nicht zu erwarten gewesen.

Eindrucksvoll und bewegend war die Sendung vor allem wegen der drei Gäste, die für jeweils wenige Minuten zu Wort kamen.

Seawatch-Kapitänin Pia Klemp rettete bereits mehr als 1.000 Flüchtlingen auf dem Mittelmeer das Leben. Dieter Puhl leitete zehn Jahre lang die evangelische Bahnhofsmission am Bahnhof Zoo in Berlin und wurde zum Sprecher der Obdachlosen. Autorin Birgit Lohmeyer lebt im mecklenburgischen Jamel – einer Neonazi-Hochburg – und setzt sich gegen Rechtsextremismus ein.

Birgit Lohmeyer (links) und ihr Mann Horst. Birgit Lohmeyer war eine der Gäste bei der 15-minütigen Überraschungssendung von Joko und Klaas bei ProSieben.