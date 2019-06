„Downton Abbey“-Star Jessica Brown Findlay übernimmt Hauptrolle in „Brave New World“

Die Serie „Brave New World“ nimmt Gestalt an. Jessica Findlay Brown spielt eine Hauptrollen in der Serienverfilmung von Aldous Huxleys dystopischem Zukunftsroman.

Auf den ersten Blick bietet die Zukunftsgesellschaft von „Brave New World“ ein tolles Leben. Doch der Preis ist hoch – viele bürgerliche Errungenschaften wurden ausgelöscht, eine Wunderdroge namens Soma hält die Einwohner von New London in künstlichem Glückszustand. Die Serienverfilmung des Romans von Aldous Huxley durch USA Network nimmt Gestalt an.

Jessica Brown Findlay („Downton Abbey“) übernimmt eine der Hauptrollen, zuvor waren schon Alden Ehrenreich“ („Solo – A Star Wars Story“) und Harry Lloyd (Viserys Targaryen in „Game of Thrones“) verpflichtet worden. Ein Sendetermin ist noch offen.

Von RND/big

Ihr gehört die Zukunft: Die englische Schauspielerin Jessica Findlay Brown wird eine der Hauptrollen in der Sci-Fi-Serie „Brave New World“ spielen.