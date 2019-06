„Tatort“-Star Adele Neuhauser: Harald Krassnitzer war Stütze in Zeiten großer Verluste

Die Schauspielerin Adele Neuhauser ist besonders gern am „Tatort“-Set, wenn ihr Kollege Harald Krassnitzer dabei ist. Am österreichischen „Tatort“ liebt sie das Menschliche: „Es geht nicht immer glatt, aber das Leben ist auch so.“

Die österreichische Schauspielerin Adele Neuhauser hat von ihrem „Tatort“-Kollegen Harald Krassnitzer in schwierigen Zeiten große Unterstützung erfahren. Als sie innerhalb von 16 Monaten Mutter, Vater und ihren Bruder verloren habe, sei Krassnitzer für sie da gewesen, sagte die 60-Jährige dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel.

Adele Neuhauser: „Ist Harald Krassnitzeram Set, geht die Sonne auf“

Neuhauser: „Er war mir eine große Hilfe und Stütze. Wenn ich zum „Tatort“-Dreh komme und Harald Krassnitzer ist am Set, geht die Sonne auf. Der hat immer gute Laune, die nie aufgesetzt oder übertrieben ist, Harry ist ein Sonnenschein.“

Der „Tatort“-Krimi „Glück allein“ vom Sonntag (2. Juni) ist dann eher zappenduster. Denn die österreichisch-argentinische Regisseurin Catalina Molina (34, „Landkrimi“) und Drehbuchautor Uli Brée (55, „Vorstadtweiber“ haben in diesen Fall alle Merkmale eines Eisner-Fellner-„Tatorts“ gepackt: Politische Mauscheleien bilden den Rahmen, das sich gegenseitig wie ein altes Ehepaar stützende Team wird immer liebenswürdiger, auch wenn es zwischen den beiden (wie gewohnt) regelmäßig kracht.

Adele Neuhauser liebt an Österreichs „Tatort“, dass es menschelt

Die „Tatort“-Rolle der Majorin Bibi Fellner spielt die in Athen geborene Neuhauser seit 2011. Ein Ende ist nicht abzusehen. Der „Berliner Zeitung“ (BZ) verriet die Schauspielerin den Grund ihrer Liebe zur österreichischen Ableger des TV-Kultkrimis: „Es menschelt, das liebe ich am österreichischen ‚Tatort‘. Es geht nicht immer glatt, aber das Leben ist auch so.“

Dass der Krimi „Glück allein“ etwas mehr als zwei Wochen nach dem Bekanntwerden des skandalösen Ibiza-Videos ins Fernsehen kommt, das die aktuelle Regierungskrise auslöste, ist vermutlich Zufall. Der sehenswerte Film passt aber gut in eine Zeit, in der Österreich eben auch mit Korruption und Politskandalen in Verbindung gebracht wird.

Von RND/big/dpa

Stütze in schwierigen Zeiten: Adele Neuhauser mit ihrem „Tatort“-Schauspielkollegen Harald Krassnitzer.