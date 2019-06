Sarah Connor: Darum boykottieren Radiosender ihren neuen Song „Vincent“

„Vincent“ gibt es wirklich. Er ist ein Junge, der Angst vor seinem Coming-Out hat. Doch an „Vincent“ stören sich dennoch einige Radiosender – oder genauer: An der ersten Textzeile von Sarah Connors neuem Lied. Das stößt bei der Sängerin auf Unverständnis.

An diesem Song scheiden sich die (Hörfunk-)Geister: Sarah Connors Lied „Vincent“ ist ein Ohrwurm, keine Frage. Doch an der ersten Textzeile – „Vincent kriegt kein‘ hoch, wenn er an Mädchen denkt“ – stören sich derzeit einige Radiosender, wie die „Bild“ berichtet.

So soll der Berliner Kinder- und Familiensender „Radio Teddy“ Connors Lied gar nicht spielen. Bei Antenne Niedersachsen läuft der Song nicht morgens und bei Hit-Radio Antenne nur eingeschränkt, sprich in der „entschärften Version“, wie der Programmkoordinator Daniel Stupp zur „Bild“ sagt.

„Vincent“: Darum geht es in Sarah Connors Lied

Sarah Connor erzählt in „Vincent“ die Geschichte eines Jungen, der Angst vor seinem Coming-Out hat. „Er denkt nur an ihn“, singt Connor und: „Mama, was soll ich jetzt machen?“. Ein Lied, bei dem es auch um Toleranz geht. Dennoch ist sich Sarah Connor der provokanten Anfangszeilen durchaus bewusst, aber das sei gut und wichtig für die Auseinandersetzung mit dem Thema, sagt sie der „Bild“. Man solle sich doch mal selbst fragen, warum einem die erste Zeile eigentlich so aufstößt, wenn es so ist.

Von RND

„Herz Kraft Werke“: So heißt das neue Album von Sarah Connor.