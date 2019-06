Days of Play 2019: Angebote und Gewinnspiel zur PS4 Limited Edition

Die Days of Play 2019 stehen kurz bevor und Sony hat jetzt auch die Preisliste für die diesjährigen Angebote veröffentlicht. Außerdem gibt es eine PS4 Limited Edition in besonderem Design zu gewinnen. Wann die Aktion läuft und welche Spiele reduziert sind, erfahren Sie hier.

Playstation-Fans aufgepasst: Die Days of Play starten dieser Tage und zu diesem Anlass bietet Sony eine Besonderheit: Ein Gewinnspiel zur PS4 Limited Edition. Welche Angebote gibt es und was hat es mit dem Gewinnspiel zur PS4 Limited Edition auf hat? Hier erfahren Sie mehr.

Wann beginnen die Days of Play 2019

Die Days of Play starten offiziell am 7. Juni 2019.

Wie lange dauern die Days of Play 2019

Die Aktion läuft bis zum 17. Juni 2019. Somit dauern die Days of Play 11 Tage. Neben der exklusiven PS4 Konsole sind auch ausgewählte PS4 Spiele und PSVR Pakete stark reduziert.

Limitierte Days of Play-PS4 – Gewinnspiel

Die große Besonderheit der Days of Play 2019 ist das Gewinnspiel um die PS4 Limited Edition im einzigartigen “Steel Black” Design.

Das Gewinnspiel läuft bereits seit dem 29.05.2019 und endet am 17.06.2019 um 23:59 (MESZ). Wer gewinnt, wird per E-Mail kontaktiert.

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, muss man sich mit seiner Mailadresse registrieren und zwei Multiple-Choice Fragen beantworten.

Die besondere Playstation 4 Konsole ist streng limitiert und nur während der Days of Play 2019 über das Gewinnspiel erhältlich. Sie ist im klassischen Playstation-Design (Steel Black) gehalten. An der Seite sind die typischen Playstation Symbole Dreieck, Kreis, Kreuz und Viereck in Silberprägung zu sehen.

Days of Play 2019: Diese Spiele sind reduziert

Welche Spiele stehen zwischen 7. und 17. Juni 2019 im Rahmen der Days of Play für Spieler zur Verfügung? Sony hat jetzt auch die Preisliste und die diesjährigen Angebote veröffentlicht.

Mit dabei sind Exklusiv-Hits wie God of War und Spider-Man für je 29,99 Euro sowie das erst kürzlich erschienene Days Gone für 49,99 Euro.

Welche Angebote gibt es bei den Days of Play 2019?

Eine streng limitierte Playstation in einzigartigem Design und große Spieletitel zu reduzierten Preisen dürften Spieler bereits aufhorchen lassen. daneben gibt es aber noch weitere Angebote, etwa ein PS VR Mega Pack.

Hier noch einmal die interessantesten Angebote im PSN Sale zu den Days of Play 2019 im Überblick:

• Days of Play PS4 1TB Limited Edition Steel Black im Gewinnspiel

• PS VR-Starter Set für 199,99 Euro

• PS VR Mega Pack für 229,99 Euro (Headset + Kamera + 5 Spiele)

• DUALSHOCK 4 Wireless Controller für 39,99 Euro

• Wireless-Headset – Gold Edition für 59,99 Euro

• Exklusive Spiele für PS4

• Days Gone: 49,99 Euro

• God of War: 29,99 Euro

• Marvel’s Spider-Man: 29,99 Euro

Wo kann man die Angebote der Days of Play finden?

Wer sich Up-to-Date halten will, schaut entweder regelmäßig auf der offiziellen Website Playstation.com vorbei oder meldet sich alternativ für für E-Mail-Updates an, um über die neuesten Angebote zu benachrichtigt zu werden.

Von tr/RND

Bei den diesjährigen Days of Play hat Sony eine PS4 Limited Edition als Preis ihres Gewinnspiels zu verlosen. Außerdem lockt der PSN Sale mit stark reduzierten Spieletiteln. Diese Jahr gibt es noch weitere Angebote, z.B. PSVR Pakete. Hier zu sehen ein DUALSHOCK 4 Wireless Controler. Foto: Rainer Jensen/dpa Foto: Rainer Jensen/dpa +++(c) dpa – Bildfunk+++