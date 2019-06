„Dark“: Alle Infos zur zweiten Staffel der Mysteryserie

Das Warten hat ein Ende: Am 21. Juni startet offiziell die zweite Staffel der deutschen Netflix-Mysteryserie „Dark“. Was Sie jetzt wissen müssen.

Lange mussten die Fans der deutschen Mysteryserie „Dark“ (Netflix) auf die Fortsetzung warten. Die erste Staffel wurde bereits am 1. Dezember 2017 veröffentlicht und begeisterte Zuschauer in der ganzen Welt. Der spannende Mix aus „Lost“ und „Stranger Things“ wurde auch von den Kritikern in den höchsten Tönen gelobt.

Ganze anderthalb Jahre dauerte es, bis die zweite Staffel entwickelt und abgedreht wurde. Die Dreharbeiten fanden vor allem in den Babelsberger Filmstudios in Potsdam und in Brandenburg statt. Jetzt sind es nur noch wenige Tage, bis ab 21. Juni die acht neuen Episoden verfügbar sind.

„Dark“: Das sind die Namen der acht neuen Folgen

Bisher sind nur die Titel bekannt: „Anfänge und Enden“ (Folge 1), „Dunkle Materie“ (Folge 2), „Gespenster“ (Folge 3), „Die Reisenden“ (Folge 4), „Vom Suchen und Finden“ (Folge 5), „Ein unendlicher Kreis“ (Folge 6), „Der weiße Teufel“ (Folge 7) und „Enden und Anfänge“ (Folge 8).

Im Mittelpunkt der komplexen Handlung steht erneut der Jugendliche Jonas Kahnwald (Louis Hofmann), dessen Vater Michael in der ersten Staffel in der fiktiven Kleinstadt Winden Selbstmord begangen hat. Außerdem verschwinden in dem Städtchen, in dem ein Atomkraftwerk steht, immer wieder Jugendliche. Am Ende der ersten Staffel reist Jonas durch eine Höhle im Wald in die Zukunft und landet im Jahr 2052 .

„Dark“: Darum geht es in der zweiten Staffel

Noch ist nur sehr wenig über die Handlung bekannt: Jonas ist durch ein Zeitloch (oder Ähnliches) ins Jahr 2052 gereist. Der Ort Winden ist zerstört. Offensichtlich kam es bei der Abschaltung des Atomkraftwerks zur Katastrophe. Verzweifelt versucht Jonas, wieder zurück ins Jahr 2019 zu reisen. Seine Freunde Martha (Lisa Vicari), Bartosz (Paul Lux), Magnus (Moritz Jahn) und Franziska (Gina Stiebitz) sind währenddessen damit beschäftigt, das Verschwinden ihres Freundes zu klären…

„Dark“: Diese Schauspieler stoßen neu zum Cast

Wenn auch erst wenig über die Handlung bekannt ist, so weiß man zumindest, dass neue Schauspieler zum Cast dazugestoßen sind. Zu den Neuzugängen gehören unter anderen Sandra Borgmann („Der Baader Meinhof Komplex“), Sylvester Groth („Deutschland 83“), Roman Knizka („Ein Dorf rockt ab“), Winfried Glatzeder („Sonnenallee“), Dietrich Hollinderbäumer (unter anderem bekannt als „Ulrich von Heesen“ in der „Heute-Show“) sowie Lea van Acken („Das Tagebuch der Anne Frank“), die bereits in der letzten Szene der ersten Staffel zu sehen war.

Die erste Staffel von „Dark“ war die erste deutsche Eigenproduktion von Netflix und wurde mit sieben Grimme-Preisen ausgezeichnet. Die Mysteryserie spielt in der fiktiven deutschen Kleinstadt Winden und erzählt über drei (am Ende vier) Zeitebenen die Geschichte von mehreren, miteinander verbundenen Bewohnern.

„Dark“: Mit der dritten Staffel endet die Serie im nächsten Jahr

Noch bevor am 21. Juni die zweite Staffel von „Dark“ startet, haben die Macher der Serie verraten, dass die dritte Staffel, die 2020 startet, definitiv die letzte sein wird. Regisseur und „Dark“-Mastermind Baran bo Odar postete auf Instagram die erste Seite des Filmscripts der dritten Staffel und schrieb dazu: „Es ist der finale Zyklus dieser fantastischen Reise. Wir hatten immer drei Staffeln im Hinterkopf, als wir ’Dark’ entwickelt haben und sind glücklich, euch mitzuteilen, dass wir in vier Wochen mit der dritten Staffel anfangen werden.“

„Dark“: Starttermin für 2. Staffel steht fest

Von Thomas Kielhorn/RND

Louis Hofmann spielt die Hauptrolle in der deutschen Mysteryserie „Dark“, die am 21. Juni beim Streamingdienst Netflix veröffentlicht wird.