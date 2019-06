Fanliebling Tyrion: „Game of Thrones“-Star Peter Dinklage wird 50

Peter Dinklage ist 1,35 Meter groß. Er sträubt sich dagegen, deswegen immer nur bestimmte Rollen zu bekommen. In „Game of Thrones“ hat er den kleinwüchsigen Fanliebling Tyrion so facettenreich gespielt, dass er dafür mehrere TV-Preise gewonnen hat.

„Ich trinke und ich weiß Dinge.“ Mit dieser Selbsteinschätzung und weiteren Weisheiten brachte Tyrion Lennister die Zuschauer von „Game of Thrones“ acht Jahre lang zum Schmunzeln. Der Fantasy-Zwerg mit dem lockeren Mundwerk gehörte zu den Fanlieblingen. Am kommenden Dienstag (11. Juni) wird Tyrion-Darsteller Peter Dinklage 50 Jahre alt.

Der 1,35 Meter große Schauspieler wurde 1969 in New Jersey mit einer Achondroplasie geboren. Bei dem genbedingten Kleinwuchs wächst zwar der Rumpf, aber nicht Arme und Beine. Der Sohn eines Versicherungsvertreters mit deutschen Wurzeln und einer irischstämmigen Musiklehrerin ist der einzige Kleinwüchsige in seiner Familie – auch Bruder Jonathan ist durchschnittlich groß.

Dinklage studierte Schauspiel

Er sei in seiner Jugend häufig wütend über seine Größe gewesen, seine Eltern hätten ihn aber unterstützt. „Ich hatte Glück, eine Erziehung zu genießen, durch die ich mich selbst mehr akzeptieren konnte“, sagte Dinklage 2012 der „New York Times“. Folglich schloss er sich nicht im Jugendzimmer ein, sondern studierte Schauspiel.

Mit Anfang 20 zog Dinklage nach New York und schlug sich mit kleineren Rollen am Theater und in Filmen durch. Gut bezahlte Produktionen und Werbespots, in denen er den freakigen Kobold oder Elfen spielen sollte, lehnte er schon damals ab. „Es gab Momente, in denen ich an meinem Beruf zweifelte“, gab Dinklage 2014 im „Stern“ zu.

Mit der Rolle des Tyrion Lennister zum Weltruhm

Den Durchbruch schaffte der US-Amerikaner, dessen Nachname auf die gleichnamige Stadt in Niedersachsen zurückgeht, 2003 mit dem Film „Station Agent“ von Regisseur Tom McCarthy („Spotlight“). Später folgten Auftritte in Blockbustern wie „X-Men“ und „Die Chroniken von Narnia“.

Doch die Rolle, mit der der Schauspieler mit der tiefen Stimme und dem markanten Gesicht am meisten in Verbindung gebracht wird, ist die des vorlauten und Wein liebenden Tyrion Lennister. Er habe sie nur unter der Bedingung angenommen, keinen Bart und keine spitzen Schuhe tragen zu müssen. „Zwerge in diesem Genre sehen immer so aus“, meinte Dinklage in der „New York Times“.

Doch der facettenreiche Charakter überzeugte den zweifachen Vater, der seit 2005 mit der Theaterregisseurin Erica Schmidt verheiratet ist. Er gewann drei Emmys und einen Golden Globe. Ein Sprecher für Minderheitenrechte wolle er trotz einer gewissen Vorbildfunktion aber nicht sein, sagte er 2015 im „Playboy“: „Ich wäre dafür nicht geeignet. Es gibt Politiker und Aktivisten – ich bin doch nur ein Schauspieler.“

Am 11. Juni feiert „Game of Thrones“-Star Peter Dinklage seinen 50. Geburtstag.