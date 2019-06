Dieser „Heute Show“-Star macht bei der Netflix-Serie „Dark“ mit

Bei der „Heute Show“ (ZDF) sorgt er für die größten Lacher. Doch in der zweiten Staffel der Netflix-Serie „Dark“ lehrt er uns das Fürchten: Dietrich Hollinderbäumer.

Berlin. Normalerweise sorgt Schauspieler Dietrich Hollinderbäumer (76) in der „Heute Show“ (ZDF) für die größten Lacher. Als fiktiver Korrespondent „Ulrich von Heesen“ wettert er regelmäßig gegen Besserwisser, Wutbürger und andere nervige Zeitgenossen.

Doch nun hat der gebürtige Essener auch eine Rolle in der zweiten Staffel der Netflix-Mysteryserie „Dark“ ergattert. Als geheimnisvoller „Adam“ lehrt er „Dark“-Hauptdarsteller Jonas (Louis Hoffmann) das Fürchten. Dabei ist Hollinderbäumer kaum zu erkennen, weil sein Gesicht so verquollen und vernarbt ist. In der deutschen Streaming-Serie spielt er einen Zeitreisenden und diese Narben erhält man, wenn man besonders oft in den Zeiten hin- und herspringt.

Momentan befindet sich die „Heute Show“ übrigens in der Sommerpause. Diese freie Zeit nutzt Hollinderbäumer, um auch bei anderen Projekten mitzumachen. Bekannt wurde der Schauspieler, der seit den Siebziger Jahren in zahlreichen Filmen und Serien mitgespielt hat, unter anderem auch als Bastian Pastewkas Vater Volker in der Comedyserie „Pastewka“ (Amazon Prime).

Von RND/Thomas Kielhorn