USB-Sticks: Darum ist es so schwierig, sie auf Anhieb richtig einzustecken

Sie sind ein Ärgernis des 21. Jahrhunderts: USB-Stecker. Nie scheint es zu gelingen, sie auf Anhieb richtig in ein Gerät zu stecken. Ihr Erfinder erklärt nun, wie es zu dieser Design-Entscheidung kam.

Hannover. Warum ist es so schwer, einen USB-Stecker richtig einzustecken? Man versucht es einmal: Geht nicht. Na gut, dann war das wohl die falsche Seite. Umdrehen: Geht wieder nicht. Das kann doch nicht sein. Dann wieder zurück: Und siehe da, jetzt passt es auf einmal.

Ajay Bhatt weiß, wie nervig seine Erfindung sein kann – er muss sich immer wieder dafür rechtfertigen. „Das größte Ärgernis ist die Umkehrbarkeit“, sagt er nun im Interview mit NPR. Bhatt war als Chef des Intel-Entwicklungsteams maßgeblich an der Entwicklung des USB (Universal Serial Bus) beteiligt. Dank ihnen ist es heute möglich, eine Vielzahl verschiedener Geräte – vom iPod bis zur Maus – an Computer anzuschließen.

USB sollte nicht teuer sein

Doch es gibt einen Grund dafür, dass das Einstecken eines herkömmlichen USB-Anschlusses so kompliziert ist, erzählt Bhatt: Ein USB-Stecker, den man von beiden Seiten hätte einstecken können, hätte doppelt so viele Drähte und Schaltungen benötigt – und wäre damit doppelt so teuer gewesen. In den Anfangszeiten von USB sei es aber wichtig gewesen, die Kosten so gering wie möglich zu halten. Schließlich sollten alle großen Computerfirmen die Technologie übernehmen.

Das Intel-Team antizipierte aber gewissermaßen den Frust der Nutzer und entschied sich daher für das rechteckige Design: Auf diese Weise läuft es beim Einstecken schlussendlich auf eine 50:50-Chance hinaus. Bei einem runden Stecker wäre der Frust wahrscheinlich noch viel größer gewesen.

Trotzdem könnte der USB-Ärger eines Tages der Vergangenheit angehören: Die neue Generation der USB-C-Stecker kann man von beiden Seiten in ein Gerät stecken. Bis der neue USB-C-Standard, den Apple bereits seit einigen Jahren verwendet, so verbreitet ist wie der ursprüngliche Stecker, bleibt es bei der alltäglichen Lotterie – richtig oder falsch rum.

Von RND/asu