ZDF-Fernsehgarten: Warum drei Rocker beim Schlager-Event waren

Sie kamen komplett in schwarz – um Schlager zu hören. Drei Rocker haben beim ZDF-Fernsehgarten für Aufsehen gesorgt. Alles nur ein Missverständnis? Nein, sagen sie – und klingen dabei sehr überzeugend.

Hannover. Sonnenbrille, Tattoos und komplett in Schwarz gekleidet: Drei Rocker haben beim ZDF-Fernsehgarten für Aufsehen gesorgt – nicht nur bei den Zuschauern. „Echte Schlagerfans hier, das sehe ich doch!“, sagte Moderatorin Andrea Kiewel beim Anblick der Männer.

Der Fernsehgarten stand am Sonntag im Zeichen des Schlagers – und trotzdem wollten die Rocker dabei sein. Passt nicht? Passt doch. Das jedenfalls hat einer der drei, Andy Brings, der „Bild“-Zeitung verraten. Sie seien Fans des Schlagers der 70er und 80er Jahre. Und da die Männer aus dem Ruhrpott, die selbst in einer Band spielen, auf der Rückreise von einem Konzert waren, hätten sie bei der ZDF-Show vorbeigeschaut.

Vom Konzert zum ZDF-Fernsehgarten – nur für Schlager

„Zwölf Stunden zuvor hatten wir noch mit unserer Band das ,Sicking High Rock Festival’ in der Pfalz niedergerockt. Der Fernsehgarten lag direkt auf dem Weg, und da meine Jungs mir blind vertrauen, haben wir in Bestlaune den Lerchenberg in Mainz erklommen, wo die Show stattfindet“, so Andy Brings zu „Bild“.

Wette verloren? Twitter-Nutzer rätseln

Das Netz reagierte amüsiert auf den Auftritt der vermeintlich harten Jungs beim ZDF. „Die haben doch garantiert ne Wette verloren“, hieß es in einem Tweet. „Wenn man eigentlich zum Rammstein-Konzert wollte, aber dein Navi dich versehentlich nach Mainz zum Fernsehgarten lotst“, schrieb eine andere Nutzerin – und brachte damit zum Ausdruck, was wohl viele Zuschauer beim Anblick der Jungs gedacht haben dürften.

Doch der äußere Anblick kann täuschen – das musste auch Moderatorin Andrea Kiewel noch feststellen. Sie wählte Rocker Andy für ein Gewinnspiel aus. Er sollte einen Udo-Jürgen-Text erraten. Und schaffte das problemlos. Brings war happy, sprang auf, nahm Moderatorin Kiewel in den Arm.

So viele Gefühle. Typisch Schlager eben.

Von RND/fh