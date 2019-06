Noch ein Mal geht es für die Musiker um Michael Patrick Kelly auf die „Sing meinen Song“-Bühne. In der achten Folge der sechsten Staffel singen Jeannette Biedermann, Johannes Oerding und Co. im Duett – dabei gibt es auch die ein oder andere Premiere.

Köln. Der Abschied naht: In der 8. und letzten Folge dieser „Sing meinen Song“-Staffel performen Michael Patrick Kelly, Milow, Jeanette Biedermann, Wincent Weiss, Johannes Oerding, Jennifer Haben und Alvaro Soler einige ihrer Staffel-Highlights als Duette und zelebrieren ihren letzten gemeinsamen Abend in Südafrika.

„Mega Premiere“ für Jeanette Biedermann

„Eine mega geile Zeit“, resümiert Jeannette Biedermann vorab in einer Mitteilung des Senders. Das findet auch Gastgeber Michael Patrick Kelly: „Menschlich gesehen sind wir uns sehr nahe gekommen.“ Es gebe „sehr viel gegenseitige Wertschätzung und Respekt und so etwas wie Liebe zwischen uns“. Eine Art Sympathie, die durch die Show gewachsen sei – „der Anfang von Freundschaft“, so der 41-Jährige weiter.

Der letzte „Sing meinen Song“-Abend wartet dabei nicht nur mit Duetten, sondern auch mit der ein oder anderen Premiere auf. So traut sich Wincent Weiss zum ersten Mal an Metal ran. Und zwar im Duett mit Jennifer Haben. Weiss: „Ich bin froh, dass ich endlich mal eintauchen durfte in diese Welt, in der ich mich privat ja eigentlich sehr zuhause fühle, mich aber nie getraut habe, das auf die Bühne zu bringen.“

Und auch für Jeannette birgt der Duett-Abend Neues. Zusammen mit Johannes Oerding singt sie ihren alten Song „Rock my Life“. Biedermann: „Ich habe es wirklich zwölf Jahre nicht mehr live gesungen. Also das ist jetzt echt eine mega Premiere.“

Sing meinen Song: Das sind die Lieder am „Duett“-Abend

• Milow und Wincent Weiss: „Musik sein“

• Jennifer Haben und Wincent Weiss: „Pläne“

• Alvaro Soler und Johannes Oerding: „Kreise“

• Johannes Oerding und Jeanette Biedermann: „Rock My Life“

• Michael Patrick Kelly und Jennifer Haben: „Unbroken“

• Alvaro Soler und Milow: „Lay Your Worry Down“

• Jeanette Biedermann und Michael Patrick Kelly: „ID“

Von RND/ali