Das tragen ZDF-Moderatoren bei der Hitze untenrum

Auf Instagram hat das ZDF seinen Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Die „heute“-Moderatoren Mitri Sirin und Ralph Szepanski zeigen auf einem Foto ungewöhnlich viel Haut im Studio – unterhalb der Gürtellinie.

Mainz. Die Hitzewelle ist auch in den ZDF-Studios in Mainz angekommen: Auf dem Instagram-Account der „heute“-Sendung veröffentlichte der Sender ein Foto und verriet, was die Moderatoren bei den Temperaturen untenrum tragen.

Auf dem Bild sind Mitri Sirin und Ralph Szepanski zu sehen. Betrachtet man nur ihre Oberkörper, wirken sie gewohnt seriös, tragen Jackett, Hemd und Krawatte. Doch weiter unten wird es luftig: Szepanski kombiniert zu seinem Business-Outfit eine lässige kurze Jeans-Hose mit Loch und weißen Turnschuhen. Bei Sirin bleiben sogar die Füße frei: Der „heute“-Moderator tauschte seine Anzughose gegen eine kurze bordeauxfarbene Shorts und trägt Flip Flops.

ZDF-Moderatoren wappnen sich gegen die Hitze

Das ZDF kommentierte das Bild mit: „Keine halben Sachen bei der Moderation – aber bei den Hosen: Unsere Moderatoren Mitri Sirin und Ralph Szepanski wappnen sich gegen die Hitze. Mit guter Laune und reichlich Wasser wird aber auch bei diesen Temperaturen souverän moderiert.“

Auf dem Bildschirm sah man die Nachrichtensprechern natürlich so seriös wie immer – ihren luftigen Freizeitlook versteckten sie hinter ihrem Moderatorentisch.

Von RND/mat