RTL überträgt Herz-OP live

Bei den Screenforce Days in Köln haben die Privatsender ihre Zukunftsideen vorgestellt. RTL überraschte dabei mit einem sehr ungewöhnlichen Format.

Köln. Bei den Screenforce Days in Köln haben die Privatsender am Mittwoch und Donnerstag ihre Zukunftspläne vorgestellt. Ein Projekt von RTL sorgte für Diskussionen: Der Sender will eine Herz-OP live übertragen.

„Wir wollen als Sender mutiger sein und Live-TV jenseits klassischer Show-Formate ausprobieren“, erläuterte der neue Geschäftsführer Jörg Graf. Die Dokumentation „Operation Live“ soll der Höhepunkt eines Thementages sein, in dem RTL das Herz in den Mittelpunkt der Berichterstattung stellt.

Von RND/dpa/lob