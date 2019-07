Bachelorette 2019: Mit diesem Promi-Kandidaten hat niemand gerechnet

Die neue „Bachelorette“-Staffel beginnt zwar erst am 17. Juli, aber die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen. Angeblich gibt es einen prominenten Wiederholungstäter unter den männlichen Bewerbern.

Köln. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ (RTL) steht in den Startlöchern – am 17. Juli geht es ab 20.15 Uhr los. Und die Spannung um die männlichen Kandidaten für Model und Influencerin Gerda Lewis (26) steigt. Jetzt hat RTL die männlichen Teilnehmer, die um Lewis’ Gunst und ihre Rosen kämpfen werden, offiziell bestätigt.

Angeblich soll auch ein alter Bekannter wieder mitmischen: Alexander Hindersmann. Er hatte in der letzten Staffel die „Bachelorette“ Nadine Klein von sich überzeugen können. Allerdings ist er nicht unter den offiziellen RTL-Kandidaten. Kommt er vielleicht als Überraschungskandidat im Nachrückverfahren zurück?

Hindersmann und Klein sind jedenfalls seit Ende letzten Jahres getrennt. Und auf Instagram schrieb Hindersmann Anfang Mai dieses Jahres noch: „Ab und zu muss man einen Schritt zurück machen, um zwei nach vorne zu gehen.“ Ob damit ein Liebescomeback gemeint war oder die Rückkehr zu dem RTL-Format, bleibt abzuwarten.

Jedenfalls tauchte Hindersmann am Donnerstag auf einer Party in Berlin auf. Allerdings wollte er aktuell keine Interviews zu den Gerüchten geben. Sieht ganz so aus, als würde seine erneute Teilnahme stimmen. Übrigens sind solche doppelten TV-Einsätze nichts Ungewöhnliches. Auch die letzte „Bachelorette“ Nadine Klein hatte zuvor ihr Glück in einer „Bachelor“-Staffel versucht, war aber relativ schnell rausgeflogen. Hoffentlich hat Alexander Hindersmann mehr Glück…

