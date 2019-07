Bachelorette Gerda Lewis will bei der ersten Nacht der Rosen „nicht direkt die Hüllen fallen lassen“

Sie liebt es knallig: Gerda Lewis gibt vor dem Start der sechsten Staffel von „Die Bachelorette“ Einblick in ihre Kleiderauswahl. Unterdessen verrät Nachrückkandidat Alexander Hindersmann den Grund für seine Rückkehr zu dem Rosen-Format.

Köln. Ob orange, blau oder grün – Hauptsache bunt: Vor dem Start der sechsten Staffel von „Die Bachelorette“ an diesem Mittwoch (17. Juli, 20.15 Uhr) zeigt Gerda Lewis in einem RTL-Video die farbenfrohen Kleider, mit denen sie die 20 Rosen-Kandidaten überraschen will. Doch was wird sie in der ersten „Nacht der Rosen“ tragen?

Bachelorette Gerda Lewis: „Ich liebe diese knalligen Töne“

Ein kurzes grünes Kleid mit einem schwarzen, strassbesteinten Samtbustier – das gefällt Lewis besonders. Und von den korallfarbenen Pumps kann sie gar nicht die Finger lassen. „Ich bin ein Mensch, der sehr viel Farbe trägt“, sagt Lewis. „Ich liebe vor allem im Sommer diese knalligen Töne.“ Für die erste „Nacht der Rosen“ will sie ihr Outfit allerdings etwas zurückhaltender gestalten – zumindest was die Länge des Kleides angeht. „Ich tendiere zu einem langen Kleid für die erste Nacht“, sagt Lewis in dem Video. „Man muss ja nicht direkt die Hüllen fallen lassen.“ Die Spannung solle ja noch ein bisschen „für die Jungs“ aufrechterhalten werden.

„Bachelorette 2019“: Darum macht Alexander Hindersmann wieder mit

Spannend dürfte es für diese auch in puncto Konkurrenz werden. Jüngst verkündete RTL, dass der „Bachelorette“-Sieger der letzten Staffel, Alexander Hindersmann, wieder zu dem Format zurückkehrt – als Nachrückkandidat. Jetzt verrät der 30-Jährige, dessen Beziehung zur letzten „Bachelorette“ Nadine Klein nur wenige Monate hielt, auch den Grund für sein Comeback. Hindersmann: „Ich habe letztes Jahr trotz der letzten Rosen, wo es leider nicht geklappt hat, gemerkt, dass man sich im TV verlieben kann.“

Von RND/ali