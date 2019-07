DHL-Packstationen: mTan kommt per App und Mail statt SMS

Ab August können sich DHL-Kunden die mTan-Nummer für ihre Pakete nicht mehr per SMS zuschicken lassen. Wer an einer DHL-Packstation eine Lieferung abholen möchte, soll die DHL-App installieren.

Berlin. Für registrierte Kunden der DHL-Packstation ändert sich das Abhol-Prozedere. Diese werden im Zusammenspiel mit einer Kundenkarte benötigt, um die Fächer mit den Paketen zu öffnen. Stattdessen werden sie ab dem 5. August in der DHL-Paket-App angezeigt.

Von diesem Datum an werden bereits registrierten Kunden die mTANs zusätzlich auch per E-Mail an die im DHL-Kundenkonto hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet – falls jemand die App nicht installieren kann oder möchte.

Neukunden müssen App nutzen

Besonders sicher ist ein Mail-Versand der mTANs aber nicht. Vor allem, wenn die Sendung in Packstationen ohne Lesegerät für die Magnetstreifen-Kundenkarte liegt, an denen der Nutzer einfach nur seine Postnummer eintippen muss. Das ist wohl ein Grund, weshalb Kunden den E-Mail-Versand der mTANs, die bald in Abholcodes umbenannt werden sollen, auch gleich wieder abbestellen können.

Neukunden haben keine Wahl mehr, sie bekommen die mTANs nicht per E-Mail. Für sie heißt es also: App nutzen oder keine Packstationen mehr nutzen. Die Post erklärt die Umstellung damit, alle DHL-Dienste und -Produkte zentral in der Paket-App bündeln zu wollen.

Von RND/dpa