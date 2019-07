Entertainer Julian F.M.Stoeckel gründet Hannelore Elsner Stiftung

Drei Monate nach dem Tod von Schauspiel-Ikone Hannelore Elsner möchte Entertainer Julian F.M. Stoeckel eine Stiftung nach ihr benennen.

Berlin. Vor drei Monaten ist Schauspielerin Hannelore Elsner (76) nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Ihr plötzlicher Tod erschütterte Familie, Freunde und Weggefährten. Einer ihrer engsten Freunde war der Berliner Entertainer und Schauspieler Julian F.M. Stoeckel (32).

„„Als ich vom Tod meiner Freundin und Mentorin Hannelore Elsner erfahren habe ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Niemanden in unserem Geschäft habe ich so gemocht, bewundert und verehrt wie meine Freundin Hannelore“, sagt er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Ihr Tod ist ein großer, persönlicher Verlust für mich, aber es ist auch das Ende einer Ära großer Schauspieler, großartiger Künstler.“

Damit sie nicht in Vergessenheit gerät und um ihrer zu gedenken, will Stoeckel nun eine Stiftung mit ihrem Namen gründen. Der Entertainer erklärt: „Ich habe mich lange gefragt: Was bleibt von diesem tollen und erfüllten Leben? Es muss mehr sein als Filme, CDs und Bücher. Daher habe ich mir gedacht: „Über was würde Hannelore sich wirklich freuen nach ihrem Tod?“ und ich kam auf die Antwort: Eine Stiftung, die sich um den Schauspiel- und Künstlernachwuchs kümmert, die ihren Namen trägt.“

Die Planungen dafür laufen bereits auf Hochtouren: „Ich habe bereits angefangen mit Sponsoren, Investoren und meinem RA gesprochen. Ich habe die ersten Personen öffentlichen Lebens angesprochen sie in den Vorstand, Beirat und Gremium zu berufen.“ So sollen unter anderem Hannelore Elsners Sohn Dominik Elstner (38) und Weggefährte Sascha Berger in den Vorstand der Stiftung berufen werden.

Lesen Sie hier mehr zum Thema:

Trauerfeier für Hannelore Elsner: „Hanni, du Großartige, du Wilde, du Schöne, du fehlst uns“

Sohn verrät: Darum behielt Hannelore Elsner ihre Krebserkrankung für sich

Von Thomas Kielhorn/RND