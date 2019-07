TV-Quote vom Samstag: „München Mord“ schlägt „Gefragt – gejagt“

Alexander Bommes muss sich mit seiner Quizsendung „Gefragt – Gejagt“ den Verbrecherjägern der ZDF-Krimireihe „München Mord“ geschlagen geben. Recht respektable Zuschauerzahlen verbuchte das gruselige Kinomärchen „Sieben Minuten nach Mitternacht“.

Berlin. In einem engen Rennen zwischen Krimi und Kniffelei lag am Ende das ZDF mit seiner Reihe „München Mord“ knapp vorne: 3,84 Millionen Zuschauer schalteten zur Hauptsendezeit am Abend den sechsten Fall des Münchner Ermittlerteams ein. Das entspricht einem Marktanteil von 17,2 Prozent.

Die Ratespannung in der ARD verbuchte 3,77 Millionen Zuschauer

Nur etwas weniger Zuschauer entschieden sich für Ratespannung in der ARD: Die längere Sendung „Gefragt – Gejagt“ mit Moderator Alexander Bommes und Gästen wie Designerin Barbara Becker, Schauspielerin Barbara Wussow oder Comedian Kaya Yanar kam auf 3,77 Millionen Zuschauer (17,8 Prozent).

Das große Finale der Spieleshow „Team Ninja Warrior Germany“ verfolgten auf RTL 1,42 Millionen (6,4 Prozent). Sat.1 zeigte den Fantasyfilm „Sieben Minuten nach Mitternacht“ mit Sigourney Weaver in einer der Hauptrollen. Das interessierte 1,40 Millionen Menschen (6,3 Prozent). Auf Vox stand Action im Vordergrund: „Transporter – The Mission“ sahen 1,04 Millionen Menschen (4,6 Prozent).

Kaum Publikum für die 70er-Jahre-Klamotte „Eis am Stiel“

Wie gewohnt strahlte Kabel eins eine Folge „Hawaii Five-O“ aus, die 0,69 Millionen einschalteten (3,2 Prozent). 0,57 Millionen sahen das Wissensmagazin „Galileo Big Pictures“ auf ProSieben (2,5 Prozent). Schlusslicht bildet die mehr als 40 Jahre alte Komödie „Eis am Stiel“, die auf RTL II 0,49 Millionen verfolgten (2,2 Prozent).

Von RND/dpa